中醫也能精準醫療！花蓮慈濟「致病基因+對應中草藥」ALD患者好轉

▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮參與醫療科技展分享中西醫精準醫療等醫療成果。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中醫藥也可以做精準醫療！花蓮慈濟分享院內中西醫精準醫療成果，透過病人的全基因定序結果找出致病基因，再從中草藥資料庫找到對應致病基因的中草藥，已經應用在退化性神經疾病、癌症治療，甚至是罕見疾病，如電影《羅倫佐的油》情節中的腎上腺腦白質失養症（ALD）患者在接受治療3個月就獲得明顯改善。

花蓮慈濟醫院今日參與2024年台灣醫療科技展，院長林欣榮於上午開幕活動中特別分享花蓮慈濟中西醫研究團隊進行癌症治療與老化對策，同時也透露中西醫合療團隊整合精準醫學的醫療成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林欣榮表示，精準醫療的西醫治療外界較為熟知，包含癌症治療、罕病如脊髓肌肉萎縮症（SMA）的天價基因治療藥物，一針要價4900萬元，不過西藥研發期長，金額也相當昂貴，但是有需求的疾病又很多。

林欣榮指出，證嚴上人創辦慈濟醫院希望做中西醫合療，今年更是花蓮慈濟的中西醫精準醫療元年，他和副院長何宗融帶領醫療團隊整合精準醫學，應用在退化性神經疾病、癌症、罕病包含TTN基因突變、腎上腺腦白質失養症（ALD）、遺傳型普利昂疾病等。

▲花蓮慈濟副院長何宗融談腎上腺腦白質失養症的中西醫精準醫療。（圖／記者洪巧藍攝）

涂先生受到腎上腺腦白質失養症折磨三年，原本熱愛運動、健康活潑的他，21歲發病後竟然大小便無法控制、胸部以下癱瘓，因為惡化速度太快而接受骨髓移植治療，移植後身體數值一度轉好，但身體狀況卻停在原點，原本已經想放棄的他，接收到中西醫合療資訊，決定再試試看。

林欣榮指出，腎上腺腦白質失養症是ABCD1的基因異常引起，是X染色體性聯隱性遺傳疾病造成神經病變退化的遺傳疾病，好發在20歲到中年的成年人。

先天ABCD1基因異常，會導致細胞無法代謝非長鏈飽和性脂肪酸，林欣榮說明，這樣的油留在腦部，會導致大腦指令無法傳達到手腳，病人很短時間就會死亡，這就是《羅倫佐的油》的案例。且男性只有一個X染色體，只要出現異常就沒有好方法可治療。

▲花蓮慈濟參與醫療科技展分享中西醫精準醫療、癌症老化對策等醫療成果。（圖／記者洪巧藍攝）

何宗融受訪表示，花蓮慈濟中醫藥精準治療在使用科學的基因檢測結果，針對被破壞的基因去找尋可以調控的中草藥，在罕病治療上已見成效。針對ABCD1基因異常，院長室顧問教授張建國先找出相似代償基因，最後選擇正常基因的ABCD2與ABCD3作為目標，再找出對應基因的中草藥去治療修復，用這些基因去代償異常的ABCD1。

患者服用中草藥，再加上內生性幹細胞療法、針灸、復健，3個月後病人大小便失禁情況已經消失，肢體也略可以活動，現在不但有足夠肺活量唱歌，還可以拿筆畫畫，都是先前無法想像的。

花蓮慈濟今日也分享癌症治療西醫研究團隊結合傳統中草藥理論與現代醫學實驗數據，聚焦癌症、老化分享最新研發的本草飲。

林欣榮表示，花蓮慈院結合中西醫療法，將中醫的辨證論治與西醫的精準診斷相融合，透過基因定序及中草藥資料庫開發個人化合療方案，達到預防、治療與保健一體化的中西合療目標，並對癌症及老化相關疾病提供創新解決方法，逆轉疾病進程，提升病人的生活品質。