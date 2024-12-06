人體「黃金3時段」要喝水！醫認證：能排出50%毒素

▲喝水有助於排除身體毒素。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你今天清除體內毒素了嗎？澄觀中醫診所指出，中醫認為人體「最佳排毒期」有3個時段，分別是早晨5～7點，早上起床後喝杯溫開水能幫助排便；中午1～3點喝水幫助體內循環，以及下午5～7點運動排毒，多喝水、好好吃飯，打造不易生病體質。

中醫師在粉專《澄觀中醫診所-台中公益》發文說明，人體主要透過排便、小便及汗液在排毒，因此這3個途徑需要保持通暢。醫師建議，成人每天應攝取約500克的蔬菜及適量粗糧，有助於促進腸道健康與排便，透過排便就能排出約50%的毒素，因此每天適量的運動與定時如廁是關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼一圖看懂「黃金排毒時間」一定要喝水。（圖／澄觀中醫診所授權提供）

根據健保署資料顯示，人一天經由呼吸與皮膚排出約600～800c.c.水分，加上一天約需排出7～8次尿液，一次約300～400c.c.，因此以排出的「液體量」推算，人們一天最少需要4000～5000c.c.的水量補充。但實際上因飲食中也會攝取到水分，所以透過「飲用」補充的水分，一天約2000～3000c.c.即可，但喝水時切記要慢慢喝，勿快速、大量灌水，以免傷害腎臟。

外科醫師陳榮堅曾在《健康多1點》節目中提到，人體有60～70%都是水，以簡易算法1公斤體重每天需補充30c.c.水分，舉例體重70公斤者，一天需喝2100c.c.的水，再根據其一天是否從事劇烈運動或都宅在家吹冷氣而加加減減。一般而言，腎臟機能正常的人們，只要尿色微黃即代表水分補充足夠，尿色清又白可能喝太多，若顏色深到接近咖啡色，「就是你今天水喝太少」。

喝茶或咖啡取代水可行嗎？陳榮堅表示，茶、咖啡與酒精同樣具有利尿效果，屬刺激中樞神經興奮的物質，「你身體缺的是水，補了其他化學物質進去，會相對應產生不同作用。」睡前喝茶或咖啡，使得民眾半夜起床跑廁所而影響睡眠，加上興奮中樞神經，致使睡眠品質變差；若改為喝汽水，喝下過量糖及碳水化合物，讓你變胖、增加罹患胰臟癌及大腸癌的風險，「為何要自找麻煩？」

陳榮堅再三呼籲，「用其他東西取代水，就是不智！需要喝水就乖乖喝水，適度飲水，讓大家知道水不是可以用其他飲料補充、代替。」遵循醫囑，每天攝取一定量的純水，才能讓身體永保安康。