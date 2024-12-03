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男生禁慾會變短！　醫揭5大影響

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師說，長期刻意禁慾，精蟲品質會大幅滑落。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師黃冠鈞分享，長期禁慾有5大影響，像是精子活動度下降、GG的延展性變差，甚至可能導致性功能障礙。他提醒，當身體機能退化或不去使用時，性能力也會表現越來越差，導致海綿體纖維化，血管彈性變差，陰莖越來越短，充血也越來越困難。

黃冠鈞在臉書說，養「精」蓄銳真的有用？長期禁慾後，解鎖性能力會像火山爆發一樣嗎？世界衛生組織（WHO）建議，禁慾2-7日可以提升精蟲的品質，但若長期刻意禁慾，精蟲品質會大幅滑落。

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黃冠鈞表示，禁慾的定義是「未射精天數超過7天以上」，就像食物在賞味期是最美味新鮮，過了賞味期，品質就會不新鮮。他分享禁慾的5種影響：

1、精子活動度下降。

2、GG的延展性變差。

3、長期都未自主勃起，可能導致性功能障礙。

4、台灣尿失禁協會上研究指出，相較於每月射精4-7次的族群，每月射精21次以上，發生攝護腺癌的機率少50%。

5、長期禁慾容易造成心情低落憂鬱。

黃冠鈞提到，就像拉馬克的「用進廢退說」，當生物常常使用的部位就會「進」步，而不常使用的部位就會「退」化；當身體機能退化或是不去使用時，性能力也會表現越來越差，導致海綿體纖維化，血管彈性變差，陰莖越來越短，充血也越來越困難。

黃冠鈞提醒，在適當範圍下射精，與保持規律健康的生活，情緒維持穩定快樂，定期汰換也可以讓精子的品質穩定。

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關鍵字： 黃冠鈞 禁慾

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