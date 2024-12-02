「代理孕母」不開放了！衛福部急改口：爭議很大脫鉤處理

▲代理孕母爭議不斷，衛福部突改口脫鉤處理。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

衛福部開放「代理孕母」受到外界關注，國健署署長吳昭軍今（2）日上午才強調，日前預告的修法版本目前正在「最後一關」，預定12月底前送出到行政院，仍維持開放「代理孕母」大方向不變。但才短短5小時，國健署突然發新聞稿表示，目前呈報規劃內容將研議先處理有共識部分，把爭議很大的代理孕母部分脫鉤處理。

國健署日前公告《人工生殖法》修正草案，在對象中由現行條文中的不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人權益，擴大為人工生殖子女、代理孕母、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人權益；也就是包括同性配偶、單身女性等對象。但開放代理孕母一事，仍爭議不斷。

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對此，衛福部表示，預告人工生殖法修正草案期間所蒐集600餘則意見，約有8成反對代孕，近期民間團體及民眾持續表達反對代孕，又代孕生殖涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方之權利保障與衝突，以及檢視國際禁止代孕之理由，係因難以衡酌委託代孕過程所涉各利害關係人之權益。

吳昭軍表示，大家都有對開放代理孕母有意見，而且每天幾乎都有不同的意見出現，一直有在研議脫鉤的版本，雖然之前已將「開放代理孕母」的舊版本送交性別影響評估委員手上了，但接下來會提出新的「代理孕母完全脫鉤」版本送過去，現在還在行政處理中。

吳昭軍強調，已將近期各界意見，納入修法研議，並考量部分內容社會爭議太大，尚待更多溝通，因此經過多次會議的討論後，目前呈報規劃內容將研議先處理有共識部分，而把爭議很大的代理孕母部分脫鉤處理。