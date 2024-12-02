連續19年是女性癌王！醫曝「護乳」5招：晚生風險增

▲乳癌連續19年為國人女性癌症發生率第一位。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

乳癌連續19年為國人女性癌症發生率第一位，根據最新癌症登記報告顯示，乳癌新發病例高達15,448人，每天有42人被宣告罹患乳癌，約有9人因乳癌失去生命。對此，醫師指出，部分乳癌是可以預防的，建議從生活中落實「護乳5招」，包括「蔬果彩虹579、規律運動、避免晚生育、定期乳癌篩檢、遠離菸檳」，可降低7成乳癌風險。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，乳癌是國人女性公敵，台灣乳癌好發年齡約在45到64歲之間，其中以45到49歲每10萬名婦女發生213人為最高，表示「壯世代」女性朋友的罹患風險最高，這年齡也剛好是家庭支柱角色，常身兼照顧長輩及兒女的多重角色，如不幸罹患乳癌，往往造成家庭的嚴重打擊。

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定期接受乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。蔡麗娟說，乳癌雖然恐怖，但只要定期接受乳房X光攝影檢查、及早發現及早治療，其5年存活率接近100％，但如果遲遲不篩檢，不幸拖到第4期（末期），乳癌的5年存活率則僅剩約39.4%。

另外，蔡麗娟也建議日常要落實「護乳5招」，包括「蔬果彩虹579、規律運動、避免晚生育、定期乳癌篩檢、遠離菸檳」，其中在晚生育部分，台北長庚醫院乳房外科主治醫師周旭桓表示，女性愈來愈晚婚、晚生育，一生中身體受雌激素影響太久，當心包括乳癌、卵巢癌和子宮內膜癌等風險也跟著增加。

周旭桓提醒，預防乳癌最重要就是透過X光乳房攝影定期篩檢，可偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，目前政府有免費提供45歲以上至未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，以期早期發現早期治療。

