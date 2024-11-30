台大醫示警黴漿菌疫情！3月到現在沒斷過　抗生素開錯恐無藥可用

▲李慶雲兒童感染暨疫苗文教基金會董事長、台大兒童感染科醫師黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

在新冠疫情解封後，不少傳染疾病陸續回歸，感染科權威、台大黃立民醫師特別示警黴漿菌疫情，今年從3~4月開始蔓延到現在都沒有斷過。然而臨床上卻看到不少醫師會有開抗生素開錯的情況，特別是「沒有肺炎就使用四環黴素」，如果一直濫用四環黴素，很快就會產生抗藥性，最後恐怕就沒有藥可用。

台灣兒童感染症醫學會、李慶雲兒童感染暨疫苗文教基金會今日舉辦「常見兒童感染症與抗生素實務研討會」。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，抗生素抗藥性的問題沒有消失，反而一直持續擴散，已經演變成一場無聲疫情。

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疾管署明年起將每年投入2億元經費，進行為期5年的「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，希望達到「人用抗生素用量減量5%」、「超級細菌CRAB感染下降10%」等目標。兒童感染症醫學會希望透過研討會讓兒科醫師了解合理使用抗生素。

李慶雲兒童感染暨疫苗文教基金會董事長、台大兒童感染科醫師黃立民提到，今年國內黴漿菌疫情比過去幾年嚴重，從3月到現在沒有斷過，近期光台大醫院每周都做出幾十個黴漿菌PCR陽性；而更要注意的是黴漿菌抗藥性的問題。

黃立民分享，臨床觀察最常見開立錯誤抗生素情況包含：開到非對應患者本身感染細菌的抗生素、開錯劑量，應該用高劑量卻選到不足的劑量、最後是過度診斷黴漿菌的問題。

「最怕是沒有肺炎就開四環黴素！」黃立民指出，紅黴素已經對黴漿菌沒效了，臨床有些醫師看到久咳就一律當成黴漿菌感染開立四環黴素，就可能過度診斷，如果一半真一半假，就有一半是濫用。

黃立民直言，一旦環境中充斥四環黴素，黴漿菌持續暴露的情況下，也可能對四環黴素產生抗藥性，那就得用上喹諾酮，然而這款抗生素對於兒童不適合第一線使用，多用也會有抗藥性問題。最糟糕的情況是這三種藥都產生抗藥性，就幾乎沒有口服藥可以用。黃立民再次呼籲臨床醫師「如果患者沒有確定肺炎，不一定要開四環黴素」。

根據疾管署說明，肺炎黴漿菌是一種非典型的細菌，常造成呼吸道的輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一，因多數感染者可自行痊癒，所以又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。

疾管署也提到，感染黴漿菌最常見的疾病型態為支氣管炎；常見症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒，及可能有持續惡化甚至長達數周的咳嗽；約有10%的人會得到肺炎。小於5歲的孩童感染時，除有上述症狀外，可能以喘鳴(wheezing)表現；多數感染者可自行痊癒，若發展為肺炎，應遵照醫囑完成抗生素療程。