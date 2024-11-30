天冷一直想吃！醫推「3招抑制食慾」：會更沒胃口

▲冬天食慾大開，無時無刻都處於「好想吃東西」的狀態嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

真的好冷！你是否發現自己默默地越吃越多，體重也跟著直線飆升？家醫科醫師蕭伶茲曾指出，為了適應氣溫變化，於冬天身體需要消耗更多能量以維持體溫，因此會發出增加熱量攝取的訊號，食慾自然變大，是「身體很正常」的跡象。想要抑制失控食慾，中醫師林怡君分享3秘訣，讓你天冷大吃不怕胖。

冬天食慾大開吃到停不下來？台中澄觀中醫診所林怡君醫師大推「3撇步」抑制食慾：

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1.調整進食順序，吃多也不擔心變胖

調整進食的順序，除了有效穩定血糖的波動，還能抑制食慾、增加飽足感。按照「菜→肉→飯」的順序進食，彼此約間隔10分鐘，能有效避免血糖大幅度的波動，亦可減少胰島素的分泌，可使脂肪較不容易堆積。由於蔬菜較不好咀嚼，且含有豐富的膳食纖維，因此先吃蔬菜可增加飽足感。

2.高強度間歇運動有效抑制食慾

高強度間歇運動後，可減少飢餓素（Ghrelin）的分泌、抑制食慾。高強度間歇運動指的是短時間（30秒～2分鐘）高強度運動，搭配短暫30秒休息，重複多次的運動方式。儘管高強度間歇運動時間相對較短，但由於在運動期間，身體是以最大限度提高運動效率，血液會產生Lac-Phe，能抑制食慾，因此運動後會更沒胃口。

3.抑制食慾穴位

中脘穴

位置：肚臍正上方4寸

功效：消積化滯

天樞穴＋梁丘穴

天樞穴位置：肚臍左右旁兩寸

梁丘穴位置：膝蓋外上緣直上2寸

功效：通調腸胃，抑制食慾

足三里穴

位置：膝蓋凹陷處的下面四根橫指

功效：健脾運濕