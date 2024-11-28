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美國權威機構認證最健康蔬菜　中西醫都推「抗癌、護心又美顏」

美國疾病管制與預防中心（CDC）認證「西洋菜」營養價值高，是最健康的蔬菜。（示意圖，unsplash）

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）認證「西洋菜」營養價值高，是最健康的蔬菜。（示意圖／unsplash）

圖文／鏡週刊

還在煩惱吃什麼蔬菜最健康嗎？經由美國疾病管制與預防中心（CDC）的權威認證，「西洋菜」（Watercress）榮登最健康蔬菜榜首，大白菜、甜菜、葉用甜菜和菠菜等多種營養豐富的蔬菜也都上榜。

綜合外媒報導， 根據美國疾病管制與預防中心（CDC）權威的「活力果蔬」排行榜揭曉，西洋菜以其豐富的營養成分，獲得了滿分100分的肯定，一舉奪得冠軍。大白菜（Chinese Cabbage）、甜菜（Chard）、葉用甜菜（Beet Greens）和菠菜（Spinach）等也擠進前五名的榜單中。

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美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，西洋菜富含多種維生素，包含K、A、C、B群，與鎂、鈣和鉀，對抗癌、心血管健康、骨骼強化等有益。美國洛杉磯認證營養師與長壽顧問彭恩（Serena Poon）更進一步分析，能促進膠原蛋白生成，讓肌膚更光滑。

自古以來，西洋菜就被視為珍貴的藥用植物。根據台灣農業知識網的資料，西洋菜在歐洲曾是抗壞血病的良藥，而在中醫裡，則被歸類為性平、味苦略辛的藥材，具有利尿、清血、降火等功效，可應用於解毒、治療胃炎、氣管炎、高血壓、改善皮膚問題等。西洋菜的料理方式多變，快炒、燉湯都適合。特別是秋冬季節最適合來碗熱騰騰的西洋菜燉排骨湯，不僅美味，還能補充元氣。


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關鍵字： 鏡週刊 西洋菜

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