你也超怕冷？體寒「分3種」　回暖食材、方法大公開

▲冷氣團報到，你也是屬於特別怕冷的體質嗎？（示意圖／記者林敬旻攝）

文／林怡君醫師

夏天冷氣房、冬天總感覺手腳冰冷，比別人怕冷，衣服比別人多穿好幾件，教你驅散體內寒氣。

體寒有3種

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氣虛體寒：怕冷、易流汗、肌肉鬆弛、體力差、抵抗力差。

陽虛體寒：怕冷、手腳冰冷、精神差、大便不成形、腰膝痠軟、咳嗽、心慌。

血虛體寒：怕冷、面色萎黃、蒼白、疲勞、頭暈、手腳怕冷、失眠。

1.回暖食材

氣虛體寒：

多吃益氣的食物，例如：山藥、南瓜、扁豆、蓮藕等。

陽虛體寒：

多吃溫補性食物，例如：牛肉、羊肉、韭菜、生薑、龍眼等。

血虛體寒：

多吃補血的食物，例如：牛肉、菠菜、黑木耳、海參、荔枝、葡萄、桑葚等。

以上三種體寒的人均需少吃生冷寒涼的食物，例如：西瓜、小黃瓜、冬瓜、苦瓜、綠豆等。

2.穴位按摩

太溪穴、涌泉穴

太溪穴位置：足內側部，內踝後方，內踝尖與跟腱之間凹陷處

涌泉穴位置：腳板底前1/3部份的正中凹陷處

功效：補腎，增強免疫力

3.三九貼

「數九寒天，冷在三九」，寒冬來臨，氣溫下降，因此可以在最冷的一個月，以辛溫藥物敷貼特定穴位，增加身體陽氣，進而增強免疫力

4.禦寒茶飲

桂圓紅棗茶

組成：桂圓6克、紅棗5顆、枸杞5克、紅糖適量

功效：溫補氣血、壯陽益氣

本文經授權轉自：台中澄觀中醫診所林怡君醫師《特別怕冷-體寒有3級，你是哪一級？》