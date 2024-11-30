她吃減肥藥「突全身抽搐」倒地！　醫搖頭：中毒了

▲女子服用來路不明的減肥藥，竟吃到送醫院。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

一名35歲女子為了變瘦，在同事介紹下服用號稱「1個月能瘦10公斤」的減肥藥，未料才吃1週，竟出現嚴重嘔吐、腹瀉與食慾不振，接著頭暈、精神恍惚且全身無力，被家人發現意識不清、全身抽搐、肌肉僵硬倒在臥室內，緊急將她送醫。醫師陳威龍指出，經檢查，她的電解質多項異常，出現代謝性鹼中毒併發癲癇，住院半個月才出院。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍在粉專PO文指出，上述女子帶著醫院厚厚的出院病歷摘要前來求診，當下得知她半年前因減重停滯而感到沮喪，聽同事介紹有款減重藥物效果好，1個月能瘦10公斤，她好奇一試竟送醫院。經血液檢查後，發現她的電解質多項異常，出現低血鉀、低血鈉、低血氯，並有代謝性鹼中毒，心電圖檢查也異常，疑似因嚴重低血鉀所引起。

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陳威龍說明，根據女子的症狀及血液檢查推測，她吃的減重藥物可能含有大量的利尿劑與瀉藥，其中成分會過度排泄體內的水分和電解質，造成電解質失調引發嘔吐，更進一步惡化電解質的平衡合併嚴重脫水，因而導致代謝性鹼中毒併發癲癇。

▼女子服用的減重藥物中可能含有大量利尿劑、瀉藥，造成電解質失衡。（示意圖／免費圖庫pixabay）

陳威龍說，經過詳細診療後，發現女子減重停滯的原因，是很多人都會遇到的問題和常犯的減重迷思，也藉此和她分享3大重要觀念，包括「選擇正確的食物種類和比例」，他表示，減肥少吃並不正確、也無法持久，過度飢餓會使身體以為遇到飢荒，基礎代謝率自動下降，脂肪傾向於囤積不分解，事實上，食物種類的選擇和各大營養素間的比例拿捏才是關鍵。

再者則是「充足睡眠與減壓」。陳威龍解釋，睡眠不足和壓力過大促使皮質醇過度分泌，造成血糖波動、影響胰島素分泌，容易囤積脂肪；另外，壓力過大也會引起補償式的過度進食，導致熱量過剩。找尋自我減壓的方法，對於控制體重也是重要的一環。

陳威龍進一步指出，「合理的減重速度才能持久」，減肥過快致使肌肉流失、營養不良、新陳代謝變慢，甚至免疫失調，都是瘦身卡關的原因。此外，穩定漸進的減重速度有助於良好生活習慣的養成，更是不復胖的重點。而在經過2個月的飲食和生活調整、運動搭配下，女子也成功剷肉8公斤。