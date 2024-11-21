用偏鄉計畫開波波牙醫後門？邱泰源：全世界畢業生一起競爭50名額

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

「波波醫師」爭議還在燒，本土小牙醫聯盟質疑衛福部要用偏鄉計畫大開波波牙醫的實習名額後門。對此，衛福部部長邱泰源今表示，111年已經修正過《醫師法》，所有國外回來的醫學生，不管是哪裡的，都要有學歷認證，是相當嚴格的，而且開放的50個名額，是所有國外牙醫畢業生都一起競爭。

邱泰源今上午出席立法院再度被問及波波醫師爭議，他解釋，111年6月已經通過《醫師法》修法，所有國外回來的醫學生，不管是哈佛、雪梨或倫敦大學，都要做學歷的認證，而且大家所擔心的入學時候「不完整或函授」，有11項都會排除。

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至於牙醫實習名額的爭議，邱泰源則表示，50個規定名額一直都是給全世界牙醫畢業生一起競爭，這是很嚴謹的，一定站在守護民眾的健康、維護台灣最高醫療品質的立足點上，針對所有要從醫的人都給予最嚴格的訓練，而且一直持續訓練。

另外，日前也有海外牙醫師的家長揚言要「告衛福部侵犯考試權、工作權」。對此，邱泰源則回應，「大家的心情我們都真的很了解，衛福部長久以來都希望把這爭議做好，希望雙方面能理智來解決，衛福部是要站在要維繫最高醫療品質、要給人民最安心的醫療。」