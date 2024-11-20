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COPD不可逆！醫籲「3大族群」定期檢測肺功能　出現3症狀當心

咳嗽咳不停原來是胃食道逆流！醫師教您5招擺脫它。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，COPD患者會出現「咳、痰、喘」等症狀。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺阻塞（COPD）是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復的肺部疾病。醫師指出，COPD患者患者會出現「咳、痰、喘」的症狀，超過9成都是因為「吸菸（包含二手菸）」所引起，所以建議凡符合「40歲以上的吸菸者」、「有COPD家族病史」、「過度暴露於空氣污染工作環境的從業人員」，應定期做肺功能檢測。

今（20）日是「世界COPD日」，2024年全球推動主題為「認識你的肺（Know Your Lung Function）」，提醒肺功能不僅是肺部健康的指標，更是整體健康的指標，除加強肺部檢測，更重要的是及早戒菸。

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台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，COPD就是「慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease）」的簡稱，俗稱「肺氣腫」，COPD是一種呼吸道長期發炎，使氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，由於肺部氣體交換功能不良，患者往往出現「咳、痰、喘」的症狀，更可能伴隨心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、肺癌等共病。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，返回天家的終身義工孫越叔叔生前就深受COPD所苦，他菸齡近38年、每天菸量1包半，孫叔叔在1984年戒菸後加入基金會，但因為戒菸戒得太晚而罹患COPD，生前長達10幾年因COPD經常肺部反覆感染、高燒、急診住院，每天除遵照醫囑用藥，都得練習肺部復健運動、拍痰。

針對COPD危害，蘇一峰指出，2023年國人十大死因中有四項與呼吸系統有關，分別是肺癌、肺炎、COVID-19和COPD，顯示出「呼吸道疾病赫然成為台灣的新國病」。

蘇一峰強調，雖說近年呼吸道疾病與空氣污染密切相關，然而保護肺部可以自主預防的就是戒菸及遠離二手菸害，其實超過九成的COPD患者都是因為吸菸，也包含二手菸所引起，所以建議凡符合「40歲以上的吸菸者」、「有COPD家族病史」、「過度暴露於空氣污染工作環境的從業人員」，應定期做肺功能檢測，更重要的是立即戒菸。

林清麗提醒，想戒菸的朋友可以善用政府的免付費戒菸專線0800-636363、以及全國近3,500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供的戒菸服務。

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關鍵字： COPD 肺阻塞 抽菸 菸害

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