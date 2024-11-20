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遭「職場PUA」怎麼辦？專家授「3個方法」保持心理健康

▲充滿貶低與威脅的言論，正是職場中所謂的PUA手法。（示意圖／免費圖庫Pexels）

文／常春月刊

你連這個都做不好，我怎麼敢把其他事情交給你？」、「大家幫了你這麼多忙，你要認真回報才行知道吼。」、「這麼簡單的事情，難道還需要我一步一步教你嗎？」

這些充滿貶低與威脅的言論，正是職場中所謂的PUA（Pick Up Artist）手法，原本用來形容在情場上使用心理操控技巧的搭訕藝術家。然而，這術語逐漸演變，指的是在職場中利用權力不對等、資訊不透明等方式，建構讓對方恐懼害怕、難以離開的關係。

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職場PUA不僅否定一個人在工作上的付出和努力，也否定一個人的人格特質，對事又對人，讓人無所適從，分不清楚可以怎麼調整，該如何從長期的關係拔河中脫身？在決定下一步究竟要離職還是留在原工作之前，你可以試試「停、看、聽」三個步驟，幫助自己沉澱一下：

1. 停，停止自我批評：

．自我省思是良好的特質，但不應演變成過度的自我批評。
．當主管、上司、客戶給予評分壓力時，記得人生有起有落，適時放過自己，停止自我責怪。


2. 看，看見自己的不舒服：

．職場有如戰場，面對工作壓力時，不必完全隱藏自己的脆弱面。
．回到家中獨處時，正視自己的感受，誠實面對累、想休息、受不了的情緒。


3. 聽，聽聽第三方客觀描述：

．尋求相同產業背景的第三方建議，了解工作上的進退。
．避免與同事討論，以免受到利害關係影響。
．聆聽他們在工作上的應對方式，了解工作要求是否合理，達到客觀評估的效果。

永遠允許自己感到疲累、允許自己休息 

有些職場上的困擾可能沒辦法馬上消失或解決，需要花時間慢慢蒐集資訊、培養能力。揹著這些東西一直走、一直走，覺得越來越累，覺得越來越辛苦，是很正常的。如果真的拿不動了，暫時放下來，休息夠了再拿起來，也沒有關係。給自己一個心理空間，停一停、看一看、聽一聽，讓那些很重的東西，有個地方稍微放一下。等你準備好了，隨時可以繼續向前走。

這三個步驟：停、看、聽，將幫助你在工作壓力中找到平衡，保持心理健康，並擁有更好的工作體驗。

延伸閱讀：
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·「這3種情況」都是霸凌！醫急籲「做1事」自救 目睹霸凌別無動於衷

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關鍵字： 常春月刊 職場霸凌 情緒勒索

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