一家三口有症狀　醫揪兇手：別再污衊他們

▲醫師說，「寶寶因別人傳染而生病，已經夠可憐了，請不要再污衊他們是傳播病菌的兇手。」（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師巫漢盟分享一家三口有症狀，爸媽覺得是被8個月大嬰兒傳染。醫師直呼寶寶不可能是傳染源，「寶寶因別人傳染而生病，已經夠可憐了，請不要再污衊他們是傳播病菌的兇手。」他推測有兩種可能，第一是一家出門同時被別人感染，或是爸媽先傳染給寶寶。

巫漢盟19日在臉書說，一對爸媽帶著8個月大的寶寶來看診，因寶寶咳嗽、鼻塞、流鼻水，食慾也不好，檢查完，他和爸媽解釋寶寶感冒了。他分享當下和寶寶爸媽的對話：

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巫漢盟：請問最近家中有人生病嗎？

爸爸：應該是他翻身不蓋被子著涼了啦！而且我們現在也有一樣的症狀，一定是他傳染給我們的啦！

巫漢盟一臉狐疑：真的嗎？老實說寶寶待在家裡要生病很困難，而且感冒不是因為著涼，而是病毒感染所致！他有去托嬰中心或保母家嗎？還是他有機會出去外面被別人傳染？

媽媽：他沒去上學也沒保母家，平時是我們自己帶。因為他比我們早有症狀，所以我們才說應該是他傳染給我們的...

巫漢盟：我覺得這樣的說法對他不公平，寶寶其實也是被傳染的受害者，他真的不可能是傳染源，因為他無法自己偷溜出門，去到外面被傳染後，然後再回家傳染給你們！

巫漢盟認為，這次的狀況有兩種可能，第一種是爸媽帶寶寶出門時，大家同時被別人傳染了，只因為寶寶抵抗力較弱，先出現症狀，而爸媽的症狀較晚出現而已；第二種就是爸媽先把病菌傳染給寶寶，寶寶先出現症狀，而爸媽症狀較晚出現。

巫漢盟表示，寶寶因別人傳染而生病，已經夠可憐了，請不要再污衊他們是傳播病菌的兇手唷，不然他們會很傷心的。他強調，感冒不是因為著涼，而是病毒感染所致。