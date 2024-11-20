女明星不能變胖！《影后》4女星「激瘦菜單」大公開

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▲《影后》4位女明星是如何維持窈窕好身材，帶你一次看。（圖／記者湯興漢攝）

圖、文／Cofit營養師吳悦慈

最近很紅的電視劇《影后》你看了嗎？今天來揭秘裡頭女明星楊謹華、謝盈萱、曾莞婷、陳庭妮的身材維持秘方！快跟著Cofit營養師-吳悦慈一起變健康、變漂亮！

楊謹華

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＊間歇性斷食，每餐8分飽

一天只吃兩餐，早餐以南瓜、馬鈴薯代替精緻澱粉。6點前吃完晚餐、不吃澱粉。

＊自製薑茶、蔬果汁

薑茶可提升代謝、暖胃；飯後來杯無糖蔬果汁（蘋果、紅蘿蔔、檸檬）避免脂肪堆積。

＊無氧、有氧運動都挑戰

從跳繩、腳踏車、潛水，躲避球到用瑜珈雕塑曲線。多元運動能活動到不同肌群。

《營養師建議》

間歇性斷食可以幫助身體休息、胰島素恢復敏感度，不過在進食順序上也要留意先吃蛋白質、蔬菜，增加飽足感，避免因為斷食的飢餓導致食慾失控。

謝盈萱

＊飲食清淡

每天喝水至少2000c.c.，特別避開重油、重鹹食物，減少糖分攝取，避免水腫、減輕負擔，另外也會補充膠原蛋白、鈣質保養身體。

＊有氧運動＋重訓

有氧可以幫助流汗、排出體內雜質，鍛鍊肌肉則可以維持體態、增加體力。

＊睡眠充足

睡飽有助調節「飢餓激素」，減少暴飲暴食，是抗老、減重的關鍵因素！

《營養師建議》

水分補充建議每日達體重的30～40倍飲水量，水喝足、飲食清淡可以避免水腫，不過飲食清淡往往會忘了攝取好油！補充適量的橄欖油或酪梨油，能幫助身體抗發炎、保護心血管健康。

曾莞婷

＊吃飯速度放慢增加飽足感

細嚼慢嚥可增加飽足感，減少每一餐的熱量攝取。

＊運動營養菜單

運動前吃2顆雞蛋、1個地瓜、1杯豆漿；運動後補充高蛋白養肌肉。

＊再累都會用溫熱水泡腳消水腫，用乳液按摩完後再抬腿半小時；看電視時會雙手合十舉高「搖呼拉圈」，維持少女腰。

《營養師建議》

如果不習慣放慢吃飯速度，可以先練習用水＞肉＞菜＞飯的順序來練習，一樣也能幫助飽足感提升。

蛋白質別忘了優先選原型食物，避開加工食品中的添加物、隱藏糖鈉；每天1/3蛋白質來源為植物性，有益於預防慢性疾病的發生。

陳庭妮

＊不吃精緻、加工食品、戒拿鐵改成美式

＊沒聚餐時就在家煮

【早午餐】2顆水煮蛋、地瓜、優格

【晚餐】青菜、蛋白質、澱粉少量

＊一週運動5天

安排1～2天進行跑步、游泳、划船等有氧運動燃脂，再搭配高強度、高張力的重訓，規律的運動菜單之外，有餘力會安排個1～2天打網球，讓自己天天動起來！

《營養師建議》

避開精緻、加工食品，可以減少糖、鈉、食品添加物的攝取，幫助身體穩定代謝力，不過蔬菜會建議可以至少兩餐都攝取，才能獲得足夠的膳食纖維、植化素，促進排便、對抗體內氧化壓力。

本文經授權轉自：Cofit《女明星就要瘦！？《影后》減肥菜單大公開》