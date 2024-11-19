勞動部喊「無法證明霸凌」　醫列3類霸凌：心理、工作負荷都有

▲勞動部長何佩珊、次長許傳盛。（圖／記者廖婕妤攝）

記者趙于婷／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生，但勞動部長何佩珊今（19）日說明調查報告「無法證明北分署長謝宜容有實際的職場霸凌情形，謝宜容確實會對同仁情緒失控、辱罵、咆嘯等。」對此，精神科醫師直言「這確定是職場霸凌，心理層面、工作負荷層面都是霸凌。」

勞動部長何佩珊、政務次長許傳盛今日說明調查報告，根據訪談相關同仁的結果，無法證明北分署長謝宜容有實際的職場霸凌情形，但可以確定的是，謝宜容確實會對同仁情緒失控、辱罵、咆嘯等，造成同仁精神壓力極大，這些都是事實。

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許傳盛表示，根據訪談結果，沒有辦法證明北分署長謝宜容有實際上言語辱罵、丟公文、霸凌等情形，但是吳姓同仁長期工作壓力是有的，因此沒有直接關係但有間接關係，訪談同仁回應跟匿名投書等，並沒有很直接確認主管霸凌情形，訪談都顯示無法證明同仁有被長官霸凌，但有確認長期工作負荷過重。

不過精神科醫師楊聰財認為，霸凌的形式包括「言語攻擊，如辱罵、貶低或侮辱」、「行為上的欺壓，例如過度指派不合理工作」、「故意孤立或施加過大的心理壓力」等3大類。

楊聰財說，在台灣的職場中，如果單位主管對同仁情緒失控、辱罵，並造成同仁極大壓力，這種情形已經構成職場霸凌。他強調，主管情緒失控、辱罵員工，屬於言語暴力的一種，這不僅傷害員工的自尊，還可能導致員工長期處於焦慮和壓力之下，進而影響心理健康，例如產生自我懷疑、憂鬱或焦慮症狀，根據職場霸凌的定義，這樣的行為顯然屬於心理層面的霸凌。

而在不合理的工作要求上，楊聰財也強調，主管在非工作時間（如半夜1點或清晨5點）要求員工立即回覆，並要求短時間內完成，屬於過度負荷的工作壓力，且缺乏合理性，這種行為可能導致員工無法平衡工作與生活，甚至損害其身心健康，也是一種霸凌行為的表現。

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