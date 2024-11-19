情侶泡三溫暖「內褲一堆紅點點」　醫揪元凶

▲每當氣溫驟降，許多民眾會到旅館、飯店住宿休息泡三溫暖。（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師施冠偉分享，一名男子看診時自述，和女友去泡三溫暖回來，「胯下好癢好癢，內褲上還有密密麻麻的紅色小點點，好像是血耶。」經診斷原來是感染陰蝨。

施冠偉日前在臉書提到，每當氣溫驟降，許多民眾會到旅館、飯店住宿休息泡三溫暖，不免會接觸旅館被單或毛巾；若接觸到不潔的寢具或毛巾，私密處毛髮位置發生搔癢的狀況，很有可能有發生陰蝨感染。

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施冠偉解釋，陰蝨是一種吸食血液維生的寄生蟲，約1至3毫米，喜愛寄生在毛髮濃密處，主要發生於恥骨區域；陰蝨的唾液會引起過敏造成肌膚搔癢，尤其以夜間產生搔癢不適最明顯。

▼陰蝨感染途徑與治療。（圖／翻攝「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」臉書）

施冠偉表示，感染陰蝨時的主要症狀，除了搔癢之外，也可能會在貼身衣物上看見鐵鏽色的蝨糞粉末，或被叮咬後留下的血點，也是感染的表現之一。

施冠偉指出，陰蝨的傳播途徑是接觸傳染，以性行為最常見，如經由性行為途徑感染，需評估是否有感染其他性病的風險；若不乾淨的衣物或寢具上有殘留，也會造成接觸性傳染。

施冠偉分享陰蝨的治療與預防：

1、若發現同住家人染蟲，建議同住者一起治療，確保蟲與蟲卵一同清除殺死，避免交叉感染。並停止共用貼身衣物或毛巾、床單，將衣物用熱水高溫清潔。

2、如確診陰蝨，建議將私密處毛髮全部剃除，搭配滅蝨藥膏。並且使用抗寄生蟲的洗劑清洗，治療期間避免性行為。

3、外出住宿，建議攜帶個人毛巾與衛生備品。

4、保持陰部通風與保持乾爽。

5、按時塗抹藥物與規律的回診。

施冠偉說，感染陰蝨並不可怕，找到根源並及早就醫，確實做好清潔消毒，可以避免與同住者交叉傳染，也能杜絕蟲卵繁殖的機會。