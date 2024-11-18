ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

左側乳腺切除換右側！花蓮男患女乳症　單孔內視鏡微創術無傷口

▲中年男子（右）因右側乳房明顯比左側大，困擾多年，日前到花蓮慈院接受吳柏鋼醫師（左）治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲中年男子（右）因右側乳房明顯比左側大，困擾多年，日前到花蓮慈院接受吳柏鋼醫師（左）治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一位中年男子因右側乳房明顯比左側大，困擾多年，日前到花蓮慈濟醫院乳房外科門診找吳柏鋼醫師治療，經檢查診斷為男性女乳症第二級，評估後接受單孔內視鏡微創手術，切除80公克乳腺，目前恢復良好，回診時傷口僅剩一條不明線狀。這是吳柏鋼醫師首次以用於乳癌切除的單孔微創內視鏡術式治療男性女乳症。

這名病患在多年前曾做過左側女乳症治療手術，但右側乳房近幾年也明顯腫大，直徑已大到8到9公分，他說「穿衣服乳頭就很凸，兒子戳會有感覺」，因此看到慈濟醫院臉書分享男性女乳症案例的治療，隨即找時間來門診，希望吳柏鋼醫師可以幫他解決困窘多時的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中年男子（右）因右側乳房明顯比左側大，困擾多年，日前到花蓮慈院接受吳柏鋼醫師（左）治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

吳柏鋼醫師說，病人術前照片，他的右側乳房明顯腫大。

吳柏鋼醫師指出，從病人的病史研判，他可能在青少年時期曾經有生理性男性女乳症，後來罹患慢性腎臟病的病理性因素及治療用藥又加重了體內雌激素的表現，造成他體內的雌激素和雄性素（睾固酮）間荷爾蒙失衡，於是先建議以服用男性賀爾蒙治療，但過了一段時間，他仍決定手術治療他的困擾。

▲中年男子（右）因右側乳房明顯比左側大，困擾多年，日前到花蓮慈院接受吳柏鋼醫師（左）治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲病人回診，右側乳房已明顯消腫。

在健康成年男性中，男性女乳症盛行率約30%，吳柏鋼醫師表示，可在理學檢查時觸摸到乳房組織，近來就有3位病人求診。其中一位是淋巴癌患者是男性女乳症第一級，疑似服用標靶藥物刺激女性荷爾蒙而出現女乳症病兆，導致兩邊乳頭、乳暈凸出來。男性女乳症如果嚴重到第四級，外觀會出現乳頭、乳暈下垂到低於胸下緣線，第三級則是與胸下緣線一樣高。

單孔內視鏡微創手術是乳癌切除手術慣用技巧，吳柏鋼醫師說，男性女乳症切除術式跟乳癌切除幾乎相同，以這個病人為例，先在右側開3公分傷口，注入二氧化碳後撐開，再以器械進入切除腫大的乳腺即可。不過因為脂肪層與乳腺間界線不明顯，術前先以超音波定位乳腺邊緣、染色，手術時可避免切除過多正常組織，手術在定位後不到兩小時就完成了。

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

關鍵字： 左側 乳腺 切除 右側 女乳症 單孔內視鏡微創術 傷口

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新竹煙波、台東娜路彎出包！「7間吃到飽餐廳」飲冰品腸桿菌超標

「小王煮瓜」筷子纏衛生紙、肉末！衛生局稽查抓「5衛生缺失」

最不建議吃燙青菜！名醫親吐原因　「激推1煮法」營養全保留

農藥殘留容許量標準修正　「大克蟎、陶斯松」即起禁用

天冷大鵰變小鳥！醫警告注意「冬季陰莖」　恐縮小50%影響性功能

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」　國健署示警「5族群」要定期做抹片

國中生睡眠不足「平日僅7.58小時」　調查：兒少幸福指數創新低

左側乳腺切除換右側！花蓮男患女乳症　單孔內視鏡微創術無傷口

捷運內湖站設「成人新冠疫苗」快打站　11／23大潤發可打公費流感

婦人在家看電視心肌梗塞「心臟驟停3次」　葉克膜搶命成功

讀者迴響

回到最上面