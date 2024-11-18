左側乳腺切除換右側！花蓮男患女乳症　單孔內視鏡微創術無傷口

▲中年男子（右）因右側乳房明顯比左側大，困擾多年，日前到花蓮慈院接受吳柏鋼醫師（左）治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一位中年男子因右側乳房明顯比左側大，困擾多年，日前到花蓮慈濟醫院乳房外科門診找吳柏鋼醫師治療，經檢查診斷為男性女乳症第二級，評估後接受單孔內視鏡微創手術，切除80公克乳腺，目前恢復良好，回診時傷口僅剩一條不明線狀。這是吳柏鋼醫師首次以用於乳癌切除的單孔微創內視鏡術式治療男性女乳症。

這名病患在多年前曾做過左側女乳症治療手術，但右側乳房近幾年也明顯腫大，直徑已大到8到9公分，他說「穿衣服乳頭就很凸，兒子戳會有感覺」，因此看到慈濟醫院臉書分享男性女乳症案例的治療，隨即找時間來門診，希望吳柏鋼醫師可以幫他解決困窘多時的問題。

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▲吳柏鋼醫師說，病人術前照片，他的右側乳房明顯腫大。

吳柏鋼醫師指出，從病人的病史研判，他可能在青少年時期曾經有生理性男性女乳症，後來罹患慢性腎臟病的病理性因素及治療用藥又加重了體內雌激素的表現，造成他體內的雌激素和雄性素（睾固酮）間荷爾蒙失衡，於是先建議以服用男性賀爾蒙治療，但過了一段時間，他仍決定手術治療他的困擾。

▲病人回診，右側乳房已明顯消腫。

在健康成年男性中，男性女乳症盛行率約30%，吳柏鋼醫師表示，可在理學檢查時觸摸到乳房組織，近來就有3位病人求診。其中一位是淋巴癌患者是男性女乳症第一級，疑似服用標靶藥物刺激女性荷爾蒙而出現女乳症病兆，導致兩邊乳頭、乳暈凸出來。男性女乳症如果嚴重到第四級，外觀會出現乳頭、乳暈下垂到低於胸下緣線，第三級則是與胸下緣線一樣高。

單孔內視鏡微創手術是乳癌切除手術慣用技巧，吳柏鋼醫師說，男性女乳症切除術式跟乳癌切除幾乎相同，以這個病人為例，先在右側開3公分傷口，注入二氧化碳後撐開，再以器械進入切除腫大的乳腺即可。不過因為脂肪層與乳腺間界線不明顯，術前先以超音波定位乳腺邊緣、染色，手術時可避免切除過多正常組織，手術在定位後不到兩小時就完成了。