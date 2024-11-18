婦人在家看電視心肌梗塞「心臟驟停3次」　葉克膜搶命成功

▲老婦人心肌梗塞，多次心跳驟停，經心導管發現，血管被血栓嚴重阻塞。（圖／澄清醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一位74歲老婦人日前在家看電視時心跳加速，呼吸急喘，被家人送急診就醫，在急診室搶救過程中雖恢復心跳，卻只能維持3分鐘左右，就再發生心室頻脈導致心跳停止，緊急裝置葉克膜，急送心導管室，發現老婦人的右冠狀動脈已被血栓完全阻塞，幸及時抽出血栓和置放血管支架，救回生命。

澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪表示，心電圖顯示該病人急性下壁心肌梗塞，在醫師準備電擊的前一秒，婦人就無呼吸心跳，緊急給予電擊與急救之後，心跳短暫的回復，但心跳不到3分鐘又停止，前後電擊3次，心跳隨後也停止3次。

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▲張耿豪表示，缺血性心臟病是造成心室頻脈最常見的原因，常會讓血壓不穩定、心臟停止跳動甚至死亡。（圖／澄清醫院提供）



由於婦人需緊急做心導管手術，但狀況極不穩定，完全無法送至導管室打通血管，緊急裝上葉克膜後一併推進心導管室，進行心導管手術。張耿豪指出，心導管發現該患者的右冠狀動脈，血管已經完全阻塞，經將血栓抽出，再置放兩根血管支架順利將血管打通，轉入加護病房，隔天病人就恢復了意識。

張耿豪指出，類似這樣的心肌梗塞病人，若沒有心臟外科葉克膜團隊及時介入穩定患者心跳，讓身體器官維持血流，很從急診室轉到心導管室接受打通心血管救命手術。該病患經心導手術後4天就順利移除葉克膜，7天後移除呼吸器，可以靠自己呼吸，正常進食，經過復健，不到3週時間就可以自行走路，恢復正常生活，持續接受門診追蹤。