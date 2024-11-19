炒菜時「這處窗戶」千萬別開！譚敦慈：會傷肺

▲譚敦慈示警，開抽油煙機時，一旁的窗戶不要開。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

空污、吸菸是釀肺癌的危險因子，肺癌權威陳晉興醫師指出，台灣很多不抽菸、很少到戶外的女生，罹患肺癌比例卻越來越高，可能和「室內空污」有關，其中一項就是炒菜產生的油煙。無毒教母譚敦慈提醒，煮飯時都希望油煙可以排出去，在開啟抽油煙機的同時，千萬別打開一旁的窗戶，否則抽油煙機的吸力就會變差，致使油煙充斥整個屋內。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《健康零距離》節目中點出「廚房裡最容易被忽略的地方」。她說，煮飯時都希望油煙可以被抽出屋外，但她提醒，炒菜在開啟抽油煙機的同時，機台一旁的窗戶真的不要開，只要一開導致抽油煙機吸力不好，油煙就會充斥在家裡，傷害肺部。

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此外，譚敦慈也說，抽油煙機最好能時時保持清潔，其乾淨程度就跟下廚者的肺部乾淨程度是一樣的，當油垢堆積得太多，造成抽油煙機吸力降低，煮飯的人的肺部也容易受傷。

▲炒菜同時要打開抽油煙機，並打開遠處的門。（示意圖／免費圖庫Pexels）

譚敦慈曾透露，自己開火後就開抽油煙機，熄火後會再續抽5分鐘，台大公共衛生研究所研究發現，若煮完菜嫌抽油煙機吵而馬上關掉，此時家中PM2.5含量仍很高。為了加速通風，很多人則習慣將窗戶打開，事實上這會影響抽油煙機吸力，只要打開遠處的門、機台旁的窗戶不要開，即可發揮作用。

台大癌醫中心醫院腫瘤外科部主任陳晉興醫師則建議，在家煮菜只開抽油煙機還不夠，必須戴上口罩，「不然你的肺就會像抽油煙機的濾網」。

現今肺癌已是台灣癌症發生率之冠，也是歷年女性癌症死亡率排行之首，其中罹患肺癌的女性高達90%都沒有抽菸習慣。北投健康管理醫院蔡聰聰主任醫師指出，肺癌早期無明顯症狀，通常等到有明顯症狀，如咳痰帶血或胸痛，都已是肺癌晚期，因此除了日常要避免危險因子之外，也要定期安排健康檢查。