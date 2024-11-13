流感重症死亡10年最高！專家提補充「6大關鍵營養素」增強免疫力

▲今年冬季流感重症、死亡個案創下10年新高，疫情恐怕會比較嚴重，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

今年冬季流感疫情有較嚴重跡象！疾病管制署監測顯示，今年流感季從10月1日開始短短一個月，疫情雖然還沒進入流行，但重症死亡數已經雙創10年新高。營養師提醒，飲食搭配疫苗接種是增強免疫力的關鍵，平時可以多攝取6類關鍵營養素，以強化免疫系統，來做好日常防範提升抵抗力，降低感染的機會。

台南市立醫院營養師翁詩雲表示，平時要透過飲食強化免疫系統，建議均衡攝取蛋白質、維生素A、C、D、E及ω-3脂肪酸等營養素在支持免疫健康方面發揮重要作用，能幫助修復身體、抗氧化及減少發炎反應。

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翁詩雲進一步說明，蛋白質是免疫細胞的重要原料，充足的蛋白質不僅提供身體能量，還能幫助維持身體正常機能及免疫健康。至於維生素A，除了維持正常視覺功能，維生素A還與上皮粘膜的完整性及免疫功能密切相關，幫助修復受損部位，降低病菌感染機率。可以透過豬肝、小麥胚芽、蛋黃、胡蘿蔔、南瓜、地瓜等食物中攝取。

另外，維生素C具有抗氧化、抗發炎作用，能保護皮膚並增強免疫細胞分化，有助提升免疫力。相關食物包含芭樂、檸檬、番茄、奇異果、綠色蔬菜。補充維生素D可增強免疫力，預防和改善發炎現象，足夠的維生素D還有助於維持上皮細胞的完整性。建議攝取雞蛋、香菇、黑木耳、牛奶、鮭魚、秋刀魚等。

翁詩雲也提到，維生素E具有強大的抗氧化力有助於清除體內自由基，並增強免疫功能。酪梨、堅果種子類、植物油等食材富含維生素E。最後是ω-3脂肪酸，可以減緩體內的氧化壓力，具有抗發炎作用，建議從鮭魚、鯡魚、沙丁魚、秋刀魚等深海魚類，或亞麻仁油、核桃等食材攝取。

翁詩雲提醒，除了攝取這些營養素，保持適當運動、規律作息，並定期接種疫苗，才能達到好的防護效果，共同度過這個流感高發的季節。

疾病管制署12日表示，本流感季自今年10月1日起截至11月11日累積202例流感併發重症病例，其中26例死亡，流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高。疾管署副署長羅一鈞分析，流感尚未進入流行，近期相關就診也沒有特別高，但是10月以來重症、死亡比過去十年要多，分析原因，目前流感主要流行病毒型別是延續夏季的A型H1N1，會使重症、死亡的風險升高，所幸目前疫苗吻合，提醒民眾儘早接種疫苗。

疾管署統計，截至11月11日止，公費流感疫苗接種數約465.8萬人次，疫苗使用率已經來到72.4%，剩餘177.9萬劑；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種109.1萬人次，為去年同期（45.7萬）2.4倍，隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期，呼籲尚未接種流感和新冠疫苗的長者及幼兒仍應儘速完成疫苗接種，以獲保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。