每天吃安眠藥配酒！30歲男起床都「斷片」　醫示警3大狀況恐成癮

▲醫師提醒，服用安眠藥要注意成癮問題。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名30歲男性每天都會吃一顆安眠藥，有時候會喝酒，在床上看小說，結果沒想到隔天常常發現自己看過的章節不記得，處於完全「斷片」沒有記憶。醫師提醒，酒精會安眠藥交互作用，因此吃藥一定要用白開水、用藥後要馬上就寢。另有在服用安眠藥的民眾，若出現「用量增加、有壓力就想吃藥、戒斷症狀」等3現象，就要盡快到成癮科評估。

鎮靜安眠藥並非解決失眠問題的萬靈丹，誤用或濫用皆可能導致成癮。食藥署召開食藥安全管理記者會，提醒民眾瞭解正確使用鎮靜安眠藥重要性，避免不當使用管制藥品情形與濫用危害發生。

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台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘在會中分享臨床案例，一名30歲男性每天都會吃一顆安眠藥，有時候會喝酒，在床上看小說，結果沒想到隔天常常發現自己看過的章節不記得，家人也會告訴他服藥後，會煮東西吃零食，但他完全「斷片」沒有記憶。

另一名40歲女性長期有失眠問題，長期在診所拿安眠藥吃，後來發現白天吃可以放鬆，因此白天也開始吃，一天吃到數十顆以上，吃到停不下來，才趕緊就醫。

張祜銘指出，酒精和安眠藥物會交互作用，合併使用會有加成效果，導致嗜睡、記憶障礙等，而也有不少案例服用安眠藥未遵照醫師處方，不少人會越吃越過量，但長期服用可能會出現抗藥性，需更多劑量才能入睡，不只會導致睡太久，還可能有夢遊、失憶、半夜起來閒晃和吃東西等狀況。

至於民眾要如何自我判斷安眠藥成癮危機，張祜銘表示，如果出現三狀況，就要當心自己是不是過度依賴安眠藥，包括「不依照醫師開立處方服用頻次、沒有透過處方取得藥物、目的上不是醫師開立目的」，例如開立是幫助睡眠，但是有些人會因為頭痛而吃藥。

而在成癮方面，則要留意如果「行為上改變（如：用量增加）、心理上改變（如：遇到壓力就想吃安眠藥）、生活上的影響（如：出現戒斷症狀、沒吃藥會手抖）」，就要盡快到成癮科評估。

食藥署管制藥品組科長宋居定也提醒，民眾服用安眠藥要注意避免「五不」事項及遵守「四要」原則。「五不」包括「一、不自行購買鎮靜安眠藥」、「二、不擅自增量或停藥」、「三、不併用酒精性飲料」、「四、不開車或操作機具」、「五、不轉售或轉讓」；「四要」為「一、用藥要遵照醫師處方」、「二、用藥要配白開水」、「三、用藥後要馬上就寢」、「四、要配合調整睡眠作息」。