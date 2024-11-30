吃火鍋「3種人氣湯底」被點名了！醫：心肌梗塞風險恐增

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▲麻辣鍋、起司牛奶鍋、酸菜白肉鍋等鹹度較重的鍋底，恐害血管塞住。（示意圖／視覺中國）

圖、文／潮健康

入秋後天氣轉涼，對於有三高、狹心症、心律不整或腦中風病史的族群而言，務必對早晚的劇烈溫差有所準備。國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐醫師表示，氣溫驟降時體內血管隨之收縮，使血流阻力上升，容易造成血壓升高，引起血管內皮細胞和動脈粥狀硬化斑塊的不穩定性，增加急性心肌梗塞和急性梗塞性腦中風的風險。

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慢性狹心症是什麼？「胸悶」並非唯一症狀？

黃晨祐醫師說明，慢性狹心症引起的胸悶，大多在活動量增加、情緒激動時容易發生，休息後胸悶的感受大多可逐漸改善。狹心症的症狀又可稱為「穩定型心絞痛」，肇因於冠狀動脈內膜因粥狀硬化導致內膜增生，造成血管管腔狹窄。

冠狀動脈血流在心臟負荷增加時，容易引起心肌細胞供氧不足，導致心肌缺氧，而胸悶即是心肌缺氧最典型的症狀之一；少部分還會以過喘、上腹部不適、頭暈或噁心作為症狀表現。黃晨祐醫師指出，慢性狹心症的治療以藥物為優先，包含抗小板藥物、血管擴張劑或是乙型交感神經阻斷劑等。

若是狹窄程度嚴重者，藥物治療的效果有限，應事先接受冠狀動脈心導管檢查，並在狹窄最嚴重之處進行血管內氣球擴張。黃晨祐醫師表示，若擴張後血流順暢度仍然不佳，則可進行血管支架置放，為最完整的慢性狹心症治療方式。

心肌梗塞可能會隨時發生？遇1情況需「搶時間」打通血管

至於心肌梗塞，症狀有別於慢性狹心症，往往來得又快又急。黃晨祐醫師解釋，突發性的心肌梗塞可能在任何時刻發生，包括睡覺休息、運動當下或運動結束時。心肌梗塞在發生後，胸悶大多會持續且逐漸變得嚴重，同時合併下巴牙齦痠麻、左手臂痠麻、噁心冒冷汗的情況；即便充分休息或服用口服舌下含片，症狀也可能不會有明顯的改善。

總的而言，心肌梗塞的血管病理機轉與慢性狹心症不同，大多是冠狀動脈粥狀硬化內膜斑塊破裂，造成血管腔內大量急性血栓形成。血管完全阻塞後相對應位置的心肌完全缺氧。值得注意的是，心肌細胞在心肌梗塞發生後約20分鐘後，會進行不可逆的細胞壞死、凋亡。

黃晨祐醫師示警，此時需要「搶時間」採取緊急心導管手術，盡可能打通阻塞的血管，清除管腔中的血栓，且大多數情況下都需要進行血管支架置放。心肌梗塞的併發症和接受心導管手術的風險、血管嚴重程度，以及心肌再灌流的時間具有很高的相關性；血管病變越多、越晚打通血管，術中或術後引起併發症的風險越高。

入秋後早晚溫差劇烈 血壓低於「這數值」才算安全

黃晨祐醫師提醒，入秋後早晚溫差劇烈，尤其三高、吸菸者、慢性腎臟病患者等高風險族群，擁有與動脈粥狀硬化最相關之病因。上述族群除了按時服藥之外，也應定期追蹤各類膽固醇數值、糖化血色素、空腹血糖、腎功能肌酸酐指數等。

另外，高血壓患者無論年齡、性別，建議居家量測血壓控制應在130/80毫米汞柱以下。冬季時的血壓數值容易起伏不定，病友除了勤加記錄居家血壓之外，回診時也應與醫師討論高血壓藥物是否微幅調整。

秋冬吃鍋害血管全塞住？高風險族群少喝這「3種湯底」

黃晨祐醫師也表示，台灣人喜歡在秋冬時享用較為油膩、熱量爆表的補湯或火鍋，血糖和膽固醇也容易超標。建議避免食用過多的含油脂的豬、牛、羊等紅肉，加工火鍋料、火鍋湯底也盡量少吃。如果想喝湯，應以昆布、柴魚風味的清湯為主，並避開麻辣、起司、酸菜白肉等鹹度較重的鍋底。火鍋湯底建議只喝開鍋後前20分鐘；原因是一旦加入食材煮過後，湯內的鈉離子、磷酸鹽及硝酸鹽等食品添加物濃度會大幅提高。

最後，黃晨祐醫師提醒民眾，若出現持續性胸悶、呼吸困難、單側突發無力或口齒不清等症狀時，必須及早就醫以預防猝死意外。如自覺有不正常的胸痛症狀，建議及早至心臟內科或心臟外科就醫檢查，以免延誤治療導致心肌不可逆的缺損，造成心臟功能受損甚至性命危險。

本文經授權轉自：潮健康《秋冬吃鍋害血管全塞住？ 醫提醒：「3大湯底」別選，心肌梗塞風險恐爆增》

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