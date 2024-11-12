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死亡率高13倍！醫示警「肺阻塞」4大症狀　菸是最大凶手

菸。（圖／達志影像）

▲醫師指出，吸菸是COPD的最大危險因子。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

肺阻塞（COPD）是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復之肺部阻塞疾病。醫師指出，COPD最主要的症狀是「咳、痰、悶、喘」，而吸菸就是造成最重要的危險因子，由於菸會通過損害呼吸道及肺部的小氣囊（肺泡），進而引起COPD，吸菸者死於COPD比不抽菸者高出12至13倍。

國內在112年3月22日的菸害防制新法，已全面禁止電子煙，並嚴格管制加熱菸，任何人均不得使用電子煙或未通過中央審查之加熱菸(截至目前皆未通過審查)，違者處新台幣2,000元至 1萬元罰鍰。

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台北市衛生局局長黃建華表示，約9成COPD患者是因吸菸或二手菸引起，拒菸及戒菸可以說是遠離COPD最經濟有效的方法；任何形式的菸品（含電子煙與加熱菸）都是有害的，也沒有任何證據顯示電子煙是可以幫助戒菸的。

國泰綜合醫院呼吸胸腔科林志鴻醫師表示，COPD患者由於肺部氣體交換功能不良，最主要的症狀是「咳、痰、悶、喘」，目前治療COPD有許多藥物及吸入裝置、肺復原等儀器可供選擇，只要配合戒菸，就可以提升生活的品質，也降低未來發生急性惡化或是死亡的風險。

林志鴻表示，門診收治了1名菸齡高達40年、從事餐飲業的洪先生，他在高中時期因好奇開始吸菸，一天將近要抽20支，曾因家人勸戒菸後有成功戒菸5年，後來出國工作因社交需求又開始跟同事一起吸菸，回國後因乾咳不適1～2個月後就醫，確診為COPD，經醫師勸導戒菸後就下定決心戒菸，個案管理師也會持續鼓勵，並提供戒菸衛教，洪先生目前每天規律跑步7,000公尺並搭配呼吸訓練及使用吸入劑，COPD控制良好。

為幫助民眾及早成功戒菸，衛生局已結合北市270家戒菸合約醫事機構，持續提供藥物治療、戒菸衛教諮詢及免費戒菸專線（0800-636363）等戒菸服務管道。北市6個月戒菸成功率自107年30.53%（全國27.24%）上升至110年34.71%（全國30.11%），每年均高於全國。

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關鍵字： COPD 肺阻塞 抽菸 菸害

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