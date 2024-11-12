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吃飽想睡怎辦？　醫曝「吃飯順序」是關鍵

不少人吃飽就想睡。（示意圖／Pexels）

▲不少人吃飽就想睡。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人吃飽就有睏意，想睡一下。日本醫師鈴木隆二表示，想防止睡意，吃飯的順序很重要，飯後走個5到10分鐘也能穩定血糖，不過如果有異常嗜睡問題，要盡速就醫。

據日媒hint pot報導，筑波胃腸病醫院醫師鈴木隆二表示，吃完飯想睡是因為身體集中能量在消化，尤其吃了大量碳水化合物，血糖會飆升，身體分泌大量胰島素穩定血糖，血糖會驟降，血糖快速上升和下降都會給身體壓力，讓身體進入「節能模式」，進而感到疲倦。

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鈴木隆二說，想防飯後瞌睡，可以一天多餐，如原本一天3餐，增到4到5餐，吃飯的順序也很重要，要先吃蔬菜再吃碳水化合物，大約吃一碗的量，可以慢慢降低血糖波動，種類可選花椰菜或是菠菜、蘑菇等，吃碳水時也要盡量慢慢吃。鈴木隆二表示，吃完飯也可以走5至10分鐘，穩定血糖，或是喝茶和咖啡。

不過，鈴木隆二也說，如果飯後還是異常想睡，可能有糖尿病或低血糖，如果在白天進食後感到極度困倦，也可能患有睡眠呼吸中止症，如果有以上症狀要趕快就醫。

此外，美國《Springer》也曾做過一項研究，比對飯後久坐的成年人跟站立組，站立組可以減少9.51%的飯後血糖值，飯後散步則是少17%的飯後血糖值。

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關鍵字： 周刊王

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