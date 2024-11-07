肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」　醫驚：真的很奇怪

▲阿嬤的肝臟腫瘤竟在吃地瓜葉7個月後消失了。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名阿嬤3年前被醫師發現有顆1.9公分的肝臟腫瘤，癌症指數一路狂飆至4925 ng/ml，年事已高的她不願接受手術治療，只想自行調養身體，在胃腸肝膽科醫師錢政弘的分享下，每天吃一碗汆燙地瓜葉，7個月後癌症指數竟降至5.3 ng/ml，更令人驚訝的是「肝臟腫瘤消失了」超音波找不到，讓醫師驚呼「真的很奇怪」。

收治個案的錢政弘醫師近日在節目中提到，該名83歲阿嬤患有C型肝炎、肝癌病史，近幾年因肝硬化持續追蹤中，卻在一次例行檢查中發現1.4公分肝臟腫瘤冒出，當下就建議她應趁早期開刀治療，卻因高齡加上當時正處疫情期間，家屬無法到院照顧而作罷，她一心只想自行調養身體。

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▲地瓜葉對人體健康好處多，不過醫師提醒「不能取代正規治療」。（示意圖／本報資料照）

錢政弘表示，AFP胎兒蛋白為肝癌的癌症指數，正常值＜10 ng/ml，一旦超過20 ng/ml就得懷疑是肝癌，但阿嬤的癌症指數從7.5 ng/ml一路向上至859、2350 ng/ml，去年甚至達到4925 ng/ml。當下他心想，「不曉得腫瘤會大到什麼程度？」不過經核磁共振一照，腫瘤從1.9公分長到2公分，似乎沒有如想像中長得那麼快。

由於阿嬤不願開刀治療，讓錢政弘突然想起過往有個案靠「地瓜葉蔬果汁」消除腫瘤，因此提議她可以嘗試看看，就這樣她每天將汆燙過的地瓜葉加入飲食清單中，吃了4個月後回診追蹤癌症指數，立刻降至365 ng/ml，起初心想可能是巧合，但再過3個月一照超音波，還真的找不到腫瘤了，再安排核磁共振證實「腫瘤真的消失！」後續抽血驗癌症指數，也一路降至5.3 ng/ml的正常範圍內。

不過，錢政弘也強調，上述僅是他個人的臨床個案，目前並無大規模研究證實吃地瓜葉對消除肝臟腫瘤的實質幫助，雖建議大家日常可多攝取地瓜葉等各類蔬菜，但不能以此取代正規的醫學治療。

▲蔬果汁的食材一定要洗乾淨、煮熟，否則恐有細菌殘留。（示意圖／Unsplash）

錢政弘補充，癌症患者若想DIY蔬果汁飲用，一定要把食材清洗乾淨、煮熟，否則可能殘留細菌，對於免疫力較差的族群而言，若蔬果或調理機沒洗乾淨，反而弄巧成拙，恐引發細菌性腸胃炎。此外，有些蔬菜中草酸含量高，腎功能較差的患者容易造成草酸鈣結石、使得腎功能惡化，因此必須衡量自身病況，並和主治醫師討論，適量攝取才是關鍵。