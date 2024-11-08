很累卻睡不著！長期睡眠不佳增代謝疾病風險　藥師推4助眠成分

▲睡眠不佳也會提高代謝性疾病風險。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

是否有「明明很累卻睡不著」又或者「整夜睡睡醒醒無法連續睡滿7小時」的經驗？藥師指出，長期睡眠不佳會提高代謝性疾病風險，建議從減輕壓力、改善睡眠環境、調整飲食和適度運動著手；也建議可參考攝取4種助眠成分，提升睡眠品質。

根據台灣睡眠醫學學會2022年的調查，自疫情以來對睡眠品質不滿意的民眾比疫情前增加17%。失眠症狀的比例也從疫情前的 42.9%上升至59.7%。

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藥師李昱興表示，失眠大致分為三種情況：入睡困難、淺眠或睡眠中斷、早醒且睡不飽。許多人會選擇服用安眠藥強行「關機」，但長期依賴可能引發白天嗜睡、記憶力下降、腸胃不適等副作用，甚至有成癮風險，且多種藥物混用易引發交互作用。此外，長期睡眠不佳也會提高代謝性疾病風險，例如血壓高、血脂高、血糖高等「三高」問題，並增加心血管疾病機率。

要改善睡眠問題，李昱興建議從減輕壓力、改善睡眠環境、調整飲食和適度運動，多管齊下，並避免晚上攝取咖啡、可樂與茶等含有咖啡因的食物；同時，不建議以酒精作為助眠手段，因其代謝產物反而會引發睡眠中斷，影響睡眠品質。市面上助眠保健品種類繁多，如何挑選？李昱興整理4大關鍵助眠成分：

1、鎂：有七成台灣人鎂攝取不足，而鎂是血清素製造和褪黑激素合成的重要輔酶，適量補充能延長睡眠時間並顯著提升睡眠品質。

2、番紅花萃取物：研究發現，番紅花能促進色胺酸轉化為血清素，進而提高褪黑激素濃度，達到助眠效果。然而，因番紅花採摘不易且價格高昂，被譽為「紅色黃金」，市面上僅少數助眠產品含有此成分。

3、南非醉茄：又稱「睡茄」，在印度傳統醫學已經被用為適應元，有舒壓助眠的效果。近年更有研究指出，每日攝取南非醉茄萃取物，可顯著減少焦慮、壓力，降低皮質醇濃度，從而提升睡眠品質。

4、GABA：重要的神經傳導物質。能傳遞「休息」訊號，調節體質、穩定情緒並幫助入睡。其中，麩胺酸發酵物是市面上助眠保健食品中最常見的GABA來源。

除此之外，維生素B6、 B12、鈣、維生素E、色胺酸及芝麻素等成份改善睡眠也有輔助效果。李昱興建議，睡眠問題成因多樣，選擇含多種有效成分的複方保健食品能更全面助眠，提升整體睡眠品質。也提醒選購時，還應注意選擇有認證的廠商，並確保有效成份充足且產品具有安全報告。