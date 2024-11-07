慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」　醫曝：1習慣害的

▲2歲半幼童發燒又腹瀉，家人以為感冒生病，就醫後緊急動手術取出上百條蛔蟲。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

飯前洗手有多重要？越南胡志明市第二兒童醫院收了一名2歲半男童，入院時已嚴重休克且呼吸衰竭，家長稱男童近日有發燒和腹瀉症狀，經檢查醫師才發現他的小腸裡竟有上百條蛔蟲，緊急動手術取出才撿回一命。醫師提醒，兒童飯前不洗手的習慣，容易將含有蟲卵的沙子一起吃下肚，蟲卵在人體內就會發育成蛔蟲。

根據越南《年輕人報》報導，胡志明市有一名2歲半男童被家長緊急送到第二兒童醫院治療，家長表示男童近日有發燒和腹瀉的病症，且健康狀況急轉直下，只好趕快送他到醫院治療。負責的醫師范阮賢仁（Pham Nguyen Hien Nhan）指出，男童入院時，已經呼吸衰竭且嚴重休克。

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范阮賢仁替男童做檢查後，發現他的小腸裡被大小不一的蛔蟲塞滿，目測恐怕有幾十條甚至上百條，火速替男童動手術；在超過2個小時的手術中，范阮賢仁將男童小腸裡多達100多條的蛔蟲清除，還發現男童小腸有一部分已壞死，約有70公分，只能將這段小腸切除。所幸男童在手術後，身體已逐漸恢復。

針對男童小腸裡有蛔蟲一事，胡志明市第二兒童醫院副院長范玉石（Pham NgocThach）表示，兒童在不乾淨環境生活很容易感染蛔蟲，特別是2歲至10歲兒童；范玉石指出，兒童常常飯前不洗手或是邊玩邊吃東西，手上碰到還有蟲卵的沙子，就會將沙子吃下肚，蟲卵跟著進入體內，慢慢發育成蛔蟲。

不僅如此，體內若有大量回蟲，恐怕造成腸道阻塞，引發劇烈腹痛、嘔吐、腹脹和發燒等狀況，腸道阻塞沒有及早發現，還會導致小腸壞死，進而導致敗血症和敗血性休克，嚴重會致命。因此院方提醒家長，兒童應該每6個月驅蟲1次，更要教導孩子養成飯前和玩耍後用肥皂洗手的習慣，且兒童的食物要煮熟，飲用的水必須乾淨。

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