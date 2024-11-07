醫曝「掉髮」2大主要元兇！「雄性禿」要用肥皂洗頭

▲現在生活壓力大，掉髮是不少人困擾的問題。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「掉髮」是不少人相當在意的問題，醫師指出，掉髮主要元兇包括「雄性荷爾蒙」和「壓力問題」，大部分雄性禿的人，通常都偏油性頭皮，很多人因此一天洗兩次頭，但可能反而越洗越油、頭髮越來越稀疏，建議使用肥皂清洗，不要用洗髮精。

植髮診所院長楊名權醫師表示，根據統計，全台超過百萬人面臨掉髮危機，臨床發現男性掉髮多為雄性禿問題，另外包括壓力、抽菸及睡眠不足等原因；而女性則常因壓力過大、過度減重、更年期、產後及缺乏營養素等因素造成掉髮。

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楊名權進一步提到，診間曾遇到許多患者會嘗試坊間流行偏方，如生薑或避孕藥等刺激性療法，或是使用成份不明的生髮水及洗髮產品，這些不只無法幫助生髮，反而容易對頭皮造成傷害，讓掉髮情況更加嚴重。

在頭髮治療上，目前已有植髮可以使用，楊名權說，針對地中海型或M字型掉髮的族群，目前有前植後泌複合式植髮，可透過服用雄性禿藥物及補充單鏈脂肪酸營養素、擦外泌體讓毛髮發育因子、抗發炎因子幫助毛囊細胞生長及減少頭皮發炎，另外再搭配紅光雷射輔助，透過專業醫療團隊照護，協助改善嚴重的禿頭及掉髮問題。

楊名權指出，若是進行過植髮治療，術後一週要把握「3不4要原則」保護新生頭髮健康，包括不要熬夜、不要摩擦、不要吃油炸食物和要保濕、要營養、要照光、要休息。

他也提醒，有嚴重掉髮問題，應及早尋求專業醫療，透過醫師評估治療維持髮量，避免進入植髮的階段，另外，有很多雄性禿的屬於油性頭皮，這時建議不要頻繁洗頭，以免越洗越油，也建議使用肥皂洗頭；頭髮是螺旋體，需要結構強韌的地基才會穩，建議可多食用乳酪、雞蛋，尤其是蛋黃中含有蛋胺酸，有助頭髮強韌。