「糖尿病」初期症狀不明顯！5大自我照護、檢測要訣

▲糖尿病初期症狀並不明顯，民眾容易忽略。（圖／達志／示意圖）

文／食力編輯部

11月14日世界糖尿病日，衛生福利部國民健康署（簡稱國健署）提醒民眾掌握五大控制糖尿病要訣：定期健檢、定期監測、逆轉代謝症候群、健康飲食及規律運動，能有效遠離糖尿病，民眾也可以透過國健署推廣之「科學算病館」，依據自身數據了解有無健康風險。

預防勝過治療，掌握控糖5要訣，善用篩檢顧健康！

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根據2019至2023年國民營養健康調查統計，20歲以上國人糖尿病盛行率為12.8%，由於糖尿病早期症狀並不明顯，許多人會因而忽略病情；國健署署長吳昭軍呼籲，透過定期的健康檢查可以有效防範症狀產生，以下為5大自我照護、檢測要訣，邀請大家一同執行守護健康：

１、定期健檢：除了各式健檢(如勞工健檢)外，民眾可以善加利用國健康署提供之40歲以上每3年1次、65歲以上每年1次的免費預防保健服務，瞭解自己的健康狀況，並且可以將健檢數值輸入至「科學算病館-原慢性疾病風險平台」計算未來10年內罹患5種慢性疾病（包含：冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件）的風險。

２、定期監測：若健康檢查發現有血糖異常的民眾，應定期量測血糖並追蹤，確保空腹時血糖在正常的控制範圍內（70-～99mg/dL)）。

３、逆轉代謝症候群：若是發現血糖異常且有以下任2項因子（腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低），即代表已有代謝症候群。可與專業醫事人員共同討論個人化危險因子管理，以有效控制代謝症候群及延緩疾病的發生。

４、健康飲食：保持均衡飲食為主，遵循少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則，在醫事人員指導下，做好體重管理。

５、規律運動：維持每次30分鐘，每週累積150分鐘的身體活動增加代謝，如走路、慢跑、游泳、韻律體操等。

你應該要知道的食事

11月14日為世界糖尿病日，由於糖尿病初期症狀並不明顯，許多民眾會因此忽略。國健署於11月9日在台南舉辦糖尿病日園遊會，並呼籲民眾善用篩檢來掌握自身健康狀況！