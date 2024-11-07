天價CAR-T健保已付3.4億！42人通過治療　石崇良：第2家將送件

▲CAR-T細胞免疫治療給付滿週年，健保署長石崇良分享成果。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

天價CAR-T細胞免疫治療去年通過健保給付滿一周年！健保署長石崇良今（7）日表示，「急性淋巴性白血病」與「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」兩類癌患已經有42人通過治療給付，成效良好，每個人治療費用要價高達819萬，健保支付醫療費用達3.4億。石崇良也透露，目前這是台灣第1個CAR-T，也證實台灣有能力執行，很快就有第2家要送件。

健保署去年11月將CAR-T細胞免疫治療納入給付，患者屬於「25歲以下急性淋巴性白血病」或「成人之瀰漫性大B細胞淋巴瘤」，經過兩線標準治療後，若治療反應仍不佳或發生復發，即有機會符合健保給付資格，大幅提升CAR-T細胞免疫治療的可近性。

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中華民國血液病學會理事長柯博升指出，過往CAR-T自費幾乎很困難，健保給付意味這個治療能被大多數病人使用。柯博升會中公布最新數據，全台約100位癌友符合資格，根據健保署資料，今年有59人申請，健保過件率高達71%，共有42人成功通過，其中包含36例瀰漫性大B細胞淋巴瘤、6例兒童或青少年急性淋巴性白血病。

石崇良致詞透露，目前已有29位患者已完成治療，包含26例瀰漫性大B細胞淋巴瘤、3例兒童或青少年急性淋巴性白血病，雖然其中有17人出現曾免疫風暴，得使用免疫抑制，所幸都恢復穩定，目前個案治療狀況都很不錯，維持良好的疾病控制，也為患者提供了新的希望。

▲CAR-T細胞免疫治療健保給付滿週年，治療成果首度揭曉。（圖／醫學會提供）

石崇良表示，CAR-T細胞免疫治療並非平常藥物調劑後就可以使用，整個醫療過程環節都要重新設計並且獲得國際認可，才能真正執行治療。國內已經有8家醫學中心可以執行，包含花蓮慈濟、台大醫院、台中榮總、高醫附醫等北中南都有，台北榮總也即將加入。

目前全球有7個CAR-T治療，石崇良說，台灣目前只進了第一個，但是踏出這步，可以讓國際藥廠看到台灣的執行能力，他現場也透露，很快就有第二個準備要送件。

石崇良會後受訪表示，準備申請藥證為美國業者，國內目前已經開放平行審查讓藥證與健保給付可同時申請，加速給付通過，本案預計也會走平行審查。

不僅於此，石崇良說，後續也希望和業者談T細胞基因轉殖技術在台落地。現行CAR-T治療得將病人T細胞送至瑞士實驗室，完成基因改造之後再將細胞冰凍後空運回台，如果讓CAR-T與台灣藥廠合作，就可以在台執行基因改造，免除運送耗費的成本。

▲一圖攻略CAR-T細胞免疫治療。（圖／醫學會提供）

台灣的CAR-T甚至吸引各國患者前l來治療。中華民國血液及骨髓移植學會理事長李啟誠分享指出，CAR-T健保給付通過後，自費藥價也大幅降低，國際間單次費用要價1200萬至1500萬不等，在台灣自費治療有望減少680萬藥費，降價幅度高達45%，加上台灣血液疾病治療經驗成熟，可以從開始到完成治療後提供各種完善控制照護。

以花蓮慈濟醫院為例，今年就各有一位七十歲瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者以及十四歲急性淋巴性白血病癌童，特別從越南飛來台灣自費治療，無疑帶動了我國國際醫療發展，讓台灣的血液癌症治療持續於國際間發光。

▲CAR-T細胞免疫治療給付滿週年記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲CAR-T細胞免疫治療健保給付。（圖／醫學會提供）