食道「被腫瘤佔據」！他罹癌只有1症狀　醫嘆：確診往往已晚期

▲男子中段食道「已被腫瘤佔據」，確診食道癌。（圖／張靖醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名53歲男子上週因「吞固體食物很卡」而求診，表示這症狀已持續1個月、越來越嚴重，加上自己有抽菸、喝酒的習慣，讓胃腸肝膽專科醫師張靖一聽心中已有不祥預感。在排除咽喉相關問題後，他安排胃鏡一照，赫見「腫瘤佔據食道」，是吞嚥困難的元凶，最終確診食道癌。他也示警，食道癌早期症狀不明顯，大多數人確診往往已晚期。

張靖醫師在粉專發文指出，在耳鼻喉科醫師先以喉鏡排除咽喉相關問題後，他即安排胃鏡以調查男子吞嚥困難的原因，「果不其然，胃鏡從食道一下去沒多久，就在中段食道找到了兇手：食道癌。」他表示，因腫瘤佔據中段食道，造成食道管腔變得狹窄，因此固體的食物不容易通過。胃鏡結束後也安排患者至醫院進行後續的癌症治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲當食道腫瘤不斷增大，最終恐連液態食物也吞不下去。（示意圖／本報資料照）

張靖說明，「吞嚥困難」的原因大致可分為2種：神經肌肉功能異常與結構性問題。前者大多是來自於腦中風、巴金森氏症、食道弛緩不能等疾病所造成；後者則是因為咽喉或是食道有長腫瘤所導致，而這種吞嚥困難的特色，起初是無法吞嚥固體食物，但隨著腫瘤不斷變大，後續連半液態或液態食物也會受到影響。

在台灣食道癌並不少見，張靖指出，大部分是鱗狀細胞癌，約佔90%，其常見的危險因子有抽菸、喝酒、檳榔、過燙飲食、含亞硝胺的食物（例如醃漬、煙燻食物）等。而食道癌早期症狀不明顯，不容易在早期被發現，大多數患者確診時往往已是晚期，所以預後不佳。

張靖提醒，許多胃食道逆流的患者都會抱怨有喉嚨異物感，或是感覺吞嚥卡卡的症狀，假如出現吞嚥困難伴隨體重減輕、食慾變差，以及平時有菸、酒、檳榔等習慣，就要非常謹慎、千萬不能輕忽。而在預防勝於治療的觀念下，平時也應避免菸酒檳榔等危險因子，才能讓自己遠離食道癌。