美國「TABASCO」含致癌農藥！ 裕毛屋進口日本糙米重金屬超標

▲美國進口的「TABASCO」檢出環氧乙烷。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，包括由國內知名代理商天工生技股份有限公司從美國進口的「TABASCO」辣椒汁驗出禁用的致癌農藥環氧乙烷，裕毛屋企業股份有限公司從日本進口的「糙米」則是檢出重金屬無機砷；另還有美國進口生蠔、美國進口菠菜、菲律賓進口海膽卵都檢出重金屬殘留違規。

食藥署今公布30項的邊境查驗不合格名單，其中天工生技股份有限公司從美國進口的「TABASCO」哈巴尼羅辣椒汁（特辣）60ML檢出殘留農藥環氧乙烷0.1mg/kg，總計122公斤，出口製造廠為「MCILHENNY麥克漢尼公司」，牌名為TABASCO。

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另外，裕毛屋企業股份有限公司自日本進口的「糙米」檢出重金屬無機砷0.39mg/kg，而根據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」規定，重金屬無機砷限量0.35mg/kg，製造廠為有限会社小柳農園，牌名為小柳農園，總計14公斤全數退運或銷毀。

▲日本進口的「糙米」檢出重金屬無機砷。

針對TABASCO環氧乙烷，食藥署副署長林金富表示，美國准許使用環氧乙烷在乾燥辛香料中，當作殺蟲熏蒸處理，有關美國進口調味粉、調味醬等，過去半年以來已經有23批檢出環氧乙烷，之前有向美方要求提出說明及改善措施，美方已經在10/5回覆，會要求業者未來必須全數檢驗合格才會出口台灣。

林金富指出，現在邊境檢出不合格的調味醬料產品，是在美方回應之前就輸出，如果到本月底仍未見改善，就會針對有違規紀錄的製造廠全面停止進口。