不是還年輕！「冒痘痘5位置」秒看五臟警訊　你都長在哪？

▲下巴長痘痘是許多生理期的女生會面臨的困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不只有青春期才會長痘痘！彰化馬光中醫診所楊婕妤醫師指出，痘痘在醫學上稱為「痤瘡」，好發於臉部、背部及胸口等，當皮脂腺分泌旺盛、毛孔清潔不乾淨時，就容易造成毛孔阻塞，受到皮膚表面存在的痤瘡桿菌感染後，就會發炎、形成痤瘡。而以中醫角度來看，從「長痘痘的位置」能看出五臟問題，不少女生月經來常有下巴痤瘡的困擾。

楊婕妤指出，相較於青少年，成年人的皮脂腺分泌較不旺盛，而痤瘡的成因也不盡相同，像是工作壓力大、睡眠不足、荷爾蒙失調以及喜歡吃刺激性食物的飲食習慣等，都可能導致痤瘡的產生。

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▲一張圖秒看長痘痘5位置及其對應的五臟問題。（圖／馬光中醫診所提供，下同）

楊婕妤說，以中醫角度來看，長在臉部不同部位的痤瘡，代表不同臟腑功能的失衡，心火較旺的人容易在額頭形成痤瘡，常見於過度疲勞及失眠的人；而喜歡吃刺激性食物則會導致胃火較旺，此類型的痤瘡會顯現在鼻子；雙側臉頰分別代表肝與肺，左臉為肝，情緒緊繃、壓力大的人容易產生肝火，右臉為肺，常見於過敏體質的人；下巴痤瘡則與荷爾蒙有關，對應的臟腑為腎，許多女生在月經週期間常有下巴痤瘡的困擾。

若有痤瘡問題，以下幾點可自我檢視及調整：

1.飲食須均衡，避免過度調味及高熱量的食物，例如烤、辣、炸、過鹹、過甜等；可多攝取蔬菜、水果等富含維生素C的食材。

2.晚上11點至凌晨3點為肝臟進行修復的黃金時段，這段時間宜就寢休息，才可讓肝臟維持正常運作。

3.良好的運動習慣讓氣血循環順暢，較不易累積濕與熱，降低發炎的發生機率。

4.適當面部清潔，保持清爽，不過度塗抹保養品或化妝品，可減少肌膚的負擔。

穴位按摩助改善痘痘困擾

1.曲池穴

位在手肘橫紋的外側凹陷處，屬於大腸經的穴位，具有清熱消腫的功效，可幫助舒緩正在發炎的痘痘。

2.合谷穴

位在大拇指與食指間俗稱的「虎口」處，亦屬於大腸經的穴位，可疏散風熱、緩解痘痘的疼痛。

上述穴位按摩時有痠脹感即可，建議每日按摩雙側穴位各15～20次，每次5～10秒。

中藥茶飲助改善痘痘困擾

冬蟲夏草飲

功效：冬蟲夏草具有抗菌、抗發炎的作用，可提升免疫力。

沖泡：用1～2錢的冬蟲夏草以1000c.c.的溫水泡成茶飲喝。

放鬆紓壓茶飲

功效：有助於放鬆身心，紓壓解憂，改善睡眠品質。

沖泡：甘草2錢、浮小麥4錢、紅棗5顆，以1000c.c.的冷水浸泡約10分鐘，煮滾後轉小火約10分鐘，即可放涼飲用。

楊婕妤提醒，臉上的痘痘雖可反映出臟腑的健康，但不是絕對的診斷依據，若某個部位反覆長出痘痘，建議可尋求醫師的協助，做進一步的診察後再對症下藥。