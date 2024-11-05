好多人搞錯！5種「假蔬菜」害血糖飆高　醫生示警了

▲避免掉入「假蔬菜陷阱」，保持血糖穩定。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

吃素是健康的觀念，對於血糖控制也有一定幫助，不過很多人以為只要吃素就能穩定血糖。事實上，素食的選擇和搭配方式非常重要，否則很可能掉入「假蔬菜陷阱」，導致血糖控制失敗，越吃越不健康。

減重醫師吳榛槿近日在臉書發文，分享關於素食與血糖控制的實用建議。她指出，雖然吃素對健康有益，但若未能正確選擇與搭配蔬菜，可能會掉入「假蔬菜陷阱」，導致血糖控制失敗，反而越吃越不健康。

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吳榛槿表示，有些蔬菜富含澱粉，對血糖的影響較大。如果單吃或攝取過量，會使血糖快速上升。她建議，應該搭配高纖維蔬菜一起食用，以減少血糖波動。她特別列舉了一些「假蔬菜」，提醒大家注意：

1、馬鈴薯：升糖指數高，吃多容易讓血糖劇烈波動。

2、地瓜：營養素豐富，但現今地瓜被改良得很甜，應適量攝取。

3、南瓜：碳水化合物含量不低，需控制份量。

4、芋頭：含有不少澱粉，避免過量。

5、蓮藕：碳水化合物含量高，特別是磨粉燉煮後，更容易引起血糖上升。

除了提醒大家避免這些「假蔬菜」，吳榛槿還推薦了三種有助於穩定血糖的食物，適合素食者：

1、綠葉蔬菜（如菠菜、空心菜、芥藍等）：富含膳食纖維，能延緩碳水化合物的吸收，減少餐後血糖急劇上升。

2、豆類及大豆製品（如毛豆、豆腐、豆漿）：含有高量植物性蛋白質和膳食纖維，延長飽足感並減緩糖分吸收。

3、酪梨：富含單元不飽和脂肪酸及抗氧化成分，有益心血管健康。

吳榛槿強調，吃素確實有助於控制體重與血糖，但要注意飲食搭配，選擇健康食材和烹調方式，才能達到最佳效果。她建議多攝取膳食纖維、蛋白質、好油脂，以及適量的優質澱粉，讓血糖更穩定，身體更健康。