工程師變瘦「那邊卻不行了」！　醫見1數值過低秒懂

▲男子健康檢查發現膽固醇、三酸甘油酯全爆表。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

一名工程師工作壓力大、沒時間運動也未注意飲食，一健康檢查發現膽固醇和三酸甘油酯全都爆表，然而卻在自行錯誤的飲食調整下成功瘦身，卻也驚覺「GG不行了」，抽血檢測竟是「壞膽固醇」過低。這讓減重醫師蕭捷健心中警鈴大響，示警壞膽固醇過低可能帶來健康風險，恐引發性功能減退、影響免疫系統及與精神健康問題有一定關聯。

收治個案的減重醫師蕭捷健在粉專指出，該名工程師爸爸，因工作壓力大，沒時間運動、也沒心力注意飲食，經公司健康檢查一看，膽固醇和三酸甘油酯全爆表，數值顯示總膽固醇280mg/dl、低密度膽固醇快200mg/dl，就連三酸甘油酯更是超過600mg/dl。

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蕭捷健當時提醒男子，膽固醇會與血小板黏在一起，就像痰和頭髮一樣堵住血管，因此建議他先用藥物控制，畢竟飲食調整的效果得要幾個星期才會顯現。怎料患者一聽相當緊張，返家後便開始吃得超健康，完全斷絕紅肉、精緻糖，瘦得超快。

▲工程師不吃紅肉、精緻糖，瘦得超快，卻也出現勃起功能減退的問題。（示意圖／記者黃克翔攝）

蕭捷健說，男子2個月後回診，自述「那方面好像不太行」，經過抽血檢查，發現壞膽固醇只剩下63mg/dl。這讓患者相當納悶，不解地問，「血脂肪改善了，那方面不是應該更好嗎？」對此，他解釋，其實膽固醇也是身體建構的重要材料，像睪固酮和雌激素就是膽固醇所合成，一旦油脂吃得太少，身體沒有材料製造睪固酮，當然會沒精神。

蕭捷健當下即建議男子，飲食別再如此嚴格控制，不用減得那麼快，平常可以喝點牛奶，每2、3天吃一次他原本愛吃的牛排，藥物則改成2天吃一次，結果患者的困擾很快地獲得改善。

蕭捷健表示，當壞膽固醇濃度過高時，的確會增加動脈硬化和心血管疾病的機率。然而，過低的壞膽固醇可能也會帶來「3大健康風險」：

1.荷爾蒙不足：當壞膽固醇過低時，體內的膽固醇儲備減少，可能影響荷爾蒙生成，進而引發性功能減退、疲憊、情緒低落等問題。

2.免疫系統影響：壞膽固醇在免疫系統中扮演某種保護角色，特別是對抗細菌感染。一旦數值過低，免疫系統的抗菌能力可能降低，增加感染風險。

3. 神經健康：膽固醇對神經系統的健康很重要，尤其是大腦內的神經訊號傳遞。部分研究顯示，過低的壞膽固醇水準可能與憂鬱症、焦慮症等精神健康問題有一定關聯。

▲壞膽固醇過高過低都不好，恐帶來健康風險。（示意圖／免費圖庫pexels）

根據國健署資料顯示，膽固醇可分為低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，又稱為壞膽固醇）及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），低密度脂膽固醇會附著在血管壁上，過量時會導致動脈硬化；高密度脂膽固醇會將膽固醇從周邊組織輸送到肝臟代謝儲存，對動脈血管有保護作用。

究竟膽固醇要控制到多少才適當？國健署表示，一般人總膽固醇值要控制到200mg/dl以下，低密度脂蛋白膽固醇在130mg/dl以下；高密度脂蛋白膽固醇男性要控制在40mg/dl以上，女性則要控制在50mg/dl以上。