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代理孕母可拿「百萬」代孕費？邱泰源否認：沒這回事

衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署《人工生殖法》修正草案將在年底送至行政院，內容包括規定代孕者身心狀況、營養費100萬元等。不過衛福部部長邱泰源今上午受訪時並未證實相關營養費的金額，直言「細節還需要專家審議，現在寫出來的數目（100萬）是沒有這回事，目前價格方面沒有答案。」

國健署日前公告《人工生殖法》修正草案，在對象中由現行條文中的不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人權益，擴大為人工生殖子女、代理孕母、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人權益；也就是包括同性配偶、單身女性等對象。

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根據規定，代理孕母資格必須設籍台灣、年滿20歲、未滿40歲，雙方在術前都必須接受婦產科醫師、心理師雙重評估，確認清楚後簽訂契約並到法院公證，完成所有行政手續後，還需經過中央機關許可的醫療機構審核，才能協助人工生殖。而在懷孕期間的營養費方面，有媒體報導金額大約是100萬元左右。

但邱泰源上午出席立法院衛環會時否認該金額，他表示，條文有列出相關要做的項目，但是後面細節還需要專家審議，現在媒體寫出來的數目，並沒有這回事。至於「無償代孕」又如何確定代理孕母的權益？他強調，這要從各方面需要做完整的考量，國健署和專家會滾動式討論，希望真正提出來的時候，可以保護到應該保護的人。

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關鍵字： 人工生殖法 代理孕母 懷孕 營養費 國健署

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