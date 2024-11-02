提升專注力、舒心有方法！「7種情緒困擾」中藥草本茶幫緩解

▲衛生福利部委託中藥商業同業公會辦理113年中藥本草文化節活動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

不少民眾會運用中藥材養生進補，中藥商業同業公會舉辦113年中藥本草文化節「健康輕養生」，會中分享7種養生保健茶飲，分別對應人的喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等「七情」，例如想要有專注狀態，可以用代表「思」的聰明茶，在憂鬱的情緒中，可能讓人呼吸不順，則可以使用代表「憂」的解憂茶，現場還有配方小籤可讓民眾攜回。

113年中藥本草文化節活動台北場於11月2至3日在大稻埕永樂廣場舉辦，這次特別規劃本草市集、手作體驗等活動，邀請民眾一起「輕鬆補過冬」，使大家在忙碌的生活中，用輕鬆的方式也可以把自己照顧好。其中台灣漢方創藝發展協會規劃「漢藥時光廊」，導覽人員帶領民眾了解各種人蔘差異以及中藥製造方法，最後還有心情茶飲可提供民眾帶回家。

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▲民眾參與漢藥時光廊可以取得心情藥語籤。（圖／記者洪巧藍攝）

台灣漢方創藝發展協會理事長盧永盛表示，心情茶飲是對應人的七情，例如代表「喜」的歡喜茶，喜悅是良性刺激，有益於身心，但是喜樂過度又可能使心神受傷，配方使用炒決明2錢、菊花1錢、玫瑰花1錢、紅茶2錢、甘草0.5錢、紅棗2顆，但有睡眠障礙以及脾胃虛寒容易腹瀉的人要慎用。

代表「思」的聰明茶則使幫助「專注」。盧永盛說明，因為思慮過度會容易傷脾，脾主運化，負責消化和吸收營養；當人長時間陷入思慮或者過度操心，容易導致脾胃功能失調，出現食慾不振、消化不良、胃脹胃痛等問題，影響營養吸收。聰明茶配方為紅棗2顆、西洋參1錢、桂圓1錢、茉莉花1錢，但高血壓患者與口乾舌燥者要慎用。

至於代表「憂」的解憂茶，在憂慮時可以使用，因為憂傷過度會損傷肺氣，導致氣機鬱結，表現出胸悶、呼吸不順、免疫力低下等症狀，而肺主氣，與呼吸系統密切相關，過度憂鬱就會使人呼吸不順、身體沈重，解憂茶配方為麥門冬1錢、黨參2錢、百合1錢、烏梅1顆、甘草1錢，也提醒，若屬脾腎虛寒容易腹瀉者慎用。其他則還有憤怒時可用的冷靜茶、傷心可用的舒心茶、恐懼可用的壯膽茶、驚嚇可用的平安茶。

▲中藥本草文化節，養生手作活動。（圖／記者洪巧藍攝）

衛生福利部為保存及推廣中醫藥傳統技藝知能，今年特別推展認證中藥材炮製耆老，已委託義守大學辦理認證中藥炮製耆老之遴選活動，計評定出5名獲獎者。從業超過65年的黃奇全是年資最久的耆老，他參與中藥從業人員教育訓練計劃，還協助中藥材鱉甲、甘草、僵蠶等炮製過程錄製教學影片，為中藥炮製技藝傳承不遺餘力。

黃奇全分享，中藥來自於大自然，在漢人文化中已經有幾千年歷史，在台灣也至少發展400~500年，都是先人的智慧，而藥材經過炮製，才能去除毒性並達到藥效，而且過程一定要按部就班，例如鱉甲炮製一次就要耗時約3個月，不能偷工減料，才能達到理想的藥效，他也希望持續將這樣好的文化傳承下去。





▲7種養生保健茶飲，分別對應人的喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等「七情」，點圖可放大。（圖／記者洪巧藍攝）