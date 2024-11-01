蘇丹紅咖哩粉流入9縣市「5千盒只追回652盒」　業者喊要提複驗

▲新北市衛生局查獲咖哩粉有蘇丹紅。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

又爆蘇丹紅！今年初濟生公司才因辣椒粉含蘇丹紅且變造檢驗報告引發爭議，新北市衛生局日前再查獲濟生公司生產「飛馬牌特調咖哩粉600克」驗出蘇丹色素一號，該批號總計生產5253盒。食藥署副署長林金富表示，到今天下午3點為止各縣市衛生局下架652盒，北市衛生局也已將業者移送，而濟生公司已經是累犯，相信檢調會加重處分。

新北市衛生局在寬○食品工廠抽驗由濟生公司生產的飛馬牌特調咖哩粉600克（有效日期:2026.05.06D）檢出蘇丹色素一號。此批咖哩粉為濟生公司斗六廠製造，銷售到台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣等9縣市；據掌握，該咖哩粉共生產5253盒，僅2盒品管留樣，其餘全數賣出，恐多達3150公斤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林金富今日表示，目前全台回報已經回收652盒，每盒重達600克，且濟生公司已經是累犯，目前初步掌握出問題的有可能是去年進貨的原料，「今年發生蘇丹紅事件之後，邊境能抽驗的都有抽，這次違規原料應該是早就進來的。」

林金富說明，本次案件是由新北市查獲，但濟生公司登記在台北市，由於違反食安法情節有涉及刑責，可處7年以下有期徒刑，併科8千萬以下罰金，北市衛生局已經將濟生移送檢調查處。北市衛生局指出，業者接到通知有檢驗不合格情況，已經表示要依法向原檢驗單位的新北市衛生局申請複驗；新北市衛生局則說，目前暫無接獲濟生公司申請複驗。

林金富指出，自從今年發生蘇丹紅事件之後，已經針對邊境加嚴管理，針對中國、印度等香辛料管制拉到最嚴格，也加強後市場稽查，目前看來管理措施是足夠的，「但可能還是有沒被清乾淨的，偶爾一件還是有的。」不過，他也強調，食藥署跟衛生局的合作稽查不會停。

▲高雄蘇丹紅咖哩粉。（圖／記者許宥孺翻攝）