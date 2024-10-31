身體「濕氣太重」症狀曝！養脾排毒靠3招　醫：多吃黃色食物

▲水腫是脾胃功能受影響、濕氣重的表現。（示意圖／本報資料照）



記者李佳蓉／綜合報導

「醫生，我是不是濕氣很重啊？」陽明馬光中醫診所陳佳伶醫師透露，這是不少求診患者常有的疑問。她表示，當脾胃功能較虛弱時，就容易出現食慾減退、腸胃脹氣、軟便腹瀉、水腫等症狀。因此當有前述狀況出現時，就是脾胃功能受到影響，進而導致水濕滯留在體內，確實就是「濕氣重」的跡象。

陳佳伶醫師表示，中醫的「脾」和西醫的「脾臟」概念不完全相同，現代醫學中的脾臟為一個具有造血功能並與免疫相關的器官，而內經中認為脾胃為後天之本，意指人所喝的水、所吃的食物需要靠脾胃進行消化，並在吸收後輸送到全身各部位及五臟六腑，以供應人體生命活動所需。與此同時，又能將體內多餘的水分運輸出去，維持人體水液的相對平衡。

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陳佳伶進一步指出，當脾不能好好運作，營養和水液的運輸就會受到影響，漸漸阻滯在體內，引起食慾、排便、小便和精神狀態等方面的問題。內經亦得出了「內傷脾胃，百病叢生」的結論，所以脾胃的保健對於預防疾病、防止衰老很重要，可以透過飲食、生活習慣、按摩等方法達到良好的保養效果。

▲黃色的食物有益脾健胃的功效。（示意圖／達志）

脾胃保養重點－清淡飲食、黃色食物

陳佳伶說，脾胃喜歡清淡的食物，要避免過鹹、過甜等重口味食品，或濃茶、咖啡、烈酒等刺激性飲品，否則胃酸分泌增加會損傷胃腸黏膜屏障的功能，造成胃痛或胃食道逆流；此外，脾胃喜歡溫暖平和的食物，不建議食用寒涼或太過燥熱的食物，即使夏天天氣再熱，也須盡量克制飲用冰飲、吃冰品。

按照五行理論，脾在五行中屬土，在五色中屬黃色，若想養好脾胃，可多食用黃色食物。陳佳伶舉例，如小米、南瓜、地瓜、紅蘿蔔等，食物中自然的甘味可以保護脾胃健康，有益脾健胃功效。此外，山藥、大棗、薏苡仁也是常見的健脾去濕的好食材，但所有的甘味食物都不能食用過量，否則容易把脾胃之氣壅滯住，反而造成消化不良，形成反效果。

憂思傷脾，保持好心情也很重要

此外，陳佳伶也說，中醫認為在思慮過度的情況下，容易影響生理機能，導致氣滯，進而影響脾胃的運作，引發消化不良或脹氣，所以建議作息要規律，並盡量保持心情輕鬆，適時地釋放壓力，也可搭配適當且規律的運動，除了可以加強腸胃蠕動，改善胃腸的血液循環，也能幫助放鬆心情，是行氣活血的良方。

中醫推薦3穴道保養脾胃

陳佳伶也提供「3穴道」供大家日常生活作為保養脾胃的好方法，一個穴位3～5分鐘、輪流按摩，每天可做2～3組，以達到促進血液循環、健脾除濕的功效，養好健康體質。

－內關穴：手腕兩筋之間，腕橫紋正中往手肘方向三橫指寬處。

－豐隆穴：膝蓋外側凹陷處，與外腳踝連線的中點。

－足三里穴：膝蓋外側凹陷處，往下四橫指寬處。