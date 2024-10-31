尿出血「輕微→嚴重6疾病」！醫示警：恐是癌症

▲引發血尿的原因很多，醫師提醒應盡快就醫。（示意圖／CFP）

文／華人健康網

馬桶怎麼都是血？出現血尿，不是只有泌尿道尿道感染會引起血尿，腎臟疾病、尿路腫瘤也可能有血尿症狀。發現血尿後，應該及時就醫以確定其根本原因。

什麼是血尿？

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血尿是指尿液中含有血液。正常尿液應該是清澈或淺黃色，但當尿液中混入紅血球時，顏色會變成粉紅色、紅色、棕色甚至磚紅色。血尿可分為兩類：顯性血尿和顯微血尿。顯性血尿可以用肉眼觀察到尿液的顏色變化，而顯微血尿則需要通過尿液鏡檢才能發現。

血尿的原因

血尿的原因有多種可能，從輕微的感染到嚴重的腎臟疾病或癌症，都可能引起血尿。包含下列可能的原因：

■ 泌尿道尿道感染：這是血尿最常見的原因之一。感染引起尿道、膀胱或腎臟的炎症，導致尿液中混入紅血球。這類感染常見的症狀還包括尿頻、尿急、尿痛和小腹疼痛。

■ 泌尿系統結石：腎結石、輸尿管結石或是膀胱結石在尿路中移動時可能會刺激或損傷尿道內壁的黏膜，導致出血。除了血尿，患者可能還會感到劇烈的腰部或下腹部疼痛。

■ 腎臟疾病：包括腎小管間質病、腎炎等。這些疾病可能影響腎臟的正常功能，導致紅血球進入尿液中。

■ 外傷：尿路或腎臟的外傷，如跌倒或車禍造成的損傷，也可能引起血尿。

■ 前列腺問題：男性中的前列腺炎或前列腺增生也可能是血尿的原因。這些問題可能伴隨有尿急、尿頻、夜尿和尿流變弱等症狀。

■ 尿路腫瘤：雖不是常見的原因卻最不可被忽視，尿道、膀胱、腎臟甚至攝護腺的腫瘤都可能引發血尿。這類情況往往伴隨有尿液中的血塊或反覆發生的血尿。

什麼時候需要就醫？

發現血尿後，應該及時就醫以確定其根本原因。以下情況下更需要儘早就診：

■ 顯著的血尿：尿液明顯變紅或帶有血塊。

■ 伴隨疼痛：如腰部、腹部或尿道的劇烈疼痛。

■ 持續或反覆發生的血尿

■ 伴隨其他症狀：如發燒、體重減輕、食慾不振等全身症狀。

▲血尿從輕微的尿道感染到長尿路腫瘤都有可能，不可輕忽。（示意圖／本報資料照）

診斷和檢查

血尿的原因需要多方面的檢查。醫生根據病史及症狀可能會進行以下檢查：

■ 尿液檢查：檢查尿液中的紅血球數量以及其他異常物質，如蛋白質、白血球等。這可以幫助初步判斷是否存在感染、結石或其他異常。

■ 尿路影像學檢查：包括超音波、腹部X光、電腦斷層或核磁共振。影像檢查有助於檢測是否有結石、腫瘤或其他結構性問題。

■ 膀胱鏡檢查：通過內視鏡觀察膀胱和尿道內部情況，有助於發現發炎、腫瘤或其他異常病變。

如何處理血尿？

血尿的處理方法取決於其根本原因。以下是幾個大方向及處理策略：

■ 治療基礎病因：若血尿由感染引起，可能會以抗生素治療感染。如果是結石引起，可能需要手術來去除結石。若診斷為腫瘤，則需要進一步的手術或其他治療方案。

■ 生活方式調整：多喝水有助於沖刷尿路，預防尿路感染和結石，也避免血尿凝集成太大的血塊導致排尿困難。

■ 定期檢查：根據醫生的建議，定期進行後續追蹤，確保治療有效。

如何預防血尿？

儘管不能完全預防所有血尿的原因，但一些基本的預防措施可以減少風險：

■ 良好的個人衛生：保持清潔，尤其是女性需定期更換衛生用品以避免感染。

■ 多喝水：增加日常水分攝取，有助於預防尿路感染和結石形成。一般建議每天飲用約2公升，可根據氣候及個人身體狀況調整。

■ 定期健康檢查：尤其是有家族病史或高風險因素的個體，應定期進行健康檢查，及早發現和處理問題。

總結

血尿雖然可能讓人感到擔憂，但了解其可能原因並及時尋求醫療幫助，能夠有效處理。通過正確的診斷和適當的治療，大多數血尿情況是可以得到控制和改善的。保持良好的生活習慣，定期檢查和及時就醫是保障尿路健康的關鍵。如果你發現自己有血尿的情況，請儘早就醫。

本文經授權轉自：華人健康網《馬桶怎麼都是血？6大疾病可能引起血尿！3要訣預防血尿》

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