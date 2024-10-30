合法減肥藥物怎麼選？　超實用比較表「一圖看懂」

圖文／每日健康

減肥永遠都是熱門話題，不論是想維持體態或者是追求更完美的身型，都繞不開減重。減重藥品因具有臨床實驗與實證效果，在眾多減重商品中特別受到民眾的關注。無論是過往的排油藥或近期熱賣的瘦瘦錠，都讓人矚目。

藥師HOW棒123宅藥局翟晉德藥師提醒，每種減重藥都有其功能、效果與副作用，應該在充分了解後，選擇最適合自己的藥物，並搭配良好的生活習慣，才能達到更佳的減重效果。

市面上減重的產品很多，首先必須了解正規且合法的減重藥物有哪些，藥師HOW棒123宅藥局翟晉德藥師說明，台灣目前合法的減肥藥物主要有三類成分，第一種是近期比較新的瘦瘦錠（雙成份Naltrexone+Bupropion，如：Contrave），主要作用於腦內調節食物的中樞系統，讓人因產生幸福感與滿足感而降低飢餓感，進而減少熱量攝取，尤其對於在壓力大或心情不好喜歡大吃大喝者效果更為顯著，臨床實證上使用56週平均可減少11.5%的體重（搭配運動）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二種就是近幾年來許多醫美診所很風靡的瘦瘦針（一天一次的GLP1，如：Saxenda），最主要能夠增加食物在胃裡面停留的時間增加飽足感同時抑制食慾，臨床實證上使用56週平均可減少9.2%的體重（搭配運動）。

第三種就是排油藥（Orlistat，如：Xenical），可以在服用後阻斷油脂的吸收，根據劑量的不同，一餐使用下來大約能減少25-30%的油脂吸收，但若本身飲食已經少油的情況下，幾乎沒有效果。上述藥品皆有通過台灣FDA減重相關適應症。此外，應注意一週一次的GLP1，如Ozempic、TRULICITY，以及具排糖功能的SGLT-2，如：Jardiance、FORXIGA這兩類藥物是糖尿病治療藥物，目前並未通過減重適應症。

合法有適應症的減重藥品安全性比較有保證，當然同樣也具有副作用，翟晉德藥師指出，以瘦瘦錠來說，最主要的副作用為噁心、想吐、便祕以及頭暈，其中噁心、想吐的比例較高，副作用大多會在連續使用逐漸降低，使用四週大多不太會再現副作用。

瘦瘦針最主要的副作用為噁心、嘔吐、便祕與腹瀉，比較麻煩的是需要每天打針，雖然筆型注射針已經減少許多對於打針的恐懼與疼痛感，但對於害怕打針的人來說是一道需要過去的坎，使用上方便性也較低。排油藥最常見的副作用則最簡單但也是讓不少人卻步的麻煩，就是會排油屁與油便，往往讓人猝不及防，尤其對於上班族來說，油屁與油便是非常大的困擾。

在減重藥品的選擇上，翟晉德藥師建議民眾，選擇前先可以先審視自身的狀況，如果本身就是容易因為情緒、壓力而暴飲暴食者，瘦瘦錠就會是很好的選擇，尤其在現今社會普遍工作壓力大的狀況，不少人都會喜歡下班透過飲食來舒緩情緒與壓力，而這往往就是快速增肥的因子。

某位服務於醫院的護理長表示，長期因為護理工作日夜顛倒、腸胃功能不佳，而且喜歡吃白飯、麵食類，並以外食為主，且單份食物過多，加上因工作無法持續好好運動，過去各種流行的減肥藥都使用過，效果不佳，後來在醫師處方下使用瘦瘦錠才順利減重成功！

若對打針無感的人，想維持體態就可以考慮瘦瘦針。排油藥本身則比較屬於功能性，與前面兩種藥品也沒有衝突，若真的遇到需要吃大量高油脂的食物且隔天沒有上廁所的任何限制時，就可以考慮使用它。此外，瘦瘦錠與瘦瘦針對降低糖化血色素皆有幫助。

翟晉德藥師解釋，兩者在臨床實證上皆有幫助糖化血色素（HbA1C）穩定的效果，對於血糖的控制有一定的幫助，在減重的同時也能幫助身體更加健康。最後翟藥師提醒，減重是需要耐心的長期抗戰，尋求專業的醫療人員並搭配良好的生活習慣，才能有效地健康減重。

延伸閱讀

秋季養生吃什麼？中醫推「4食物」養陰潤燥：百合＋肉片營養價值高

痔瘡別怕！醫授「5招」舒緩預防！ 切忌1事：肛門組織會下墜鬆脫