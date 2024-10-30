瘦瘦筆私自亂用副作用多！醫曝嚴重後果：猛吐、脫水、電解質失衡

▲F奶網紅袁曼軒（Sherry）。（圖／翻攝IG／sherrybaby0411）

記者洪巧藍／台北報導

貴婦網紅袁曼軒（英文名Sherry）被踢爆違法販售號稱瘦瘦筆的減肥藥「胰妥讚」。醫師指出，瘦瘦筆沒有經過醫師評估、適當教導使用，常常會有很多副作用，包含腸胃道不適、嚴重嘔吐、甚至會脫水、電解質失衡，必須非常注意，提醒民眾若有需求，還是應該尋求專業協助。

媒體今踢爆袁曼軒違法在億級會館暗室販售「瘦瘦筆」，記者加入LINE群組私訊表示想購買胰妥讚，經過對談之後，到精品會館引導到小房間面交，北市衛生局今日也展開稽查。

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糖尿病衛教學會理事長、成大糖尿病防治中心主任歐弘毅今日受訪表示，瘦瘦筆屬於腸泌素針劑，為醫師處方用藥，國內目前有治療糖尿病專用，少數則有取得肥胖適應症。這種針劑會抑制食慾，使用藥量須循序漸進，從低劑量開始往上調整，得經過適當的衛教。

▲糖尿病衛教學會理事長、成大糖尿病防治中心主任歐弘毅。（圖／記者洪巧藍攝）

歐弘毅指出，這種藥物如果沒有適當使用，會有很多副作用，一下就使用標準劑量恐怕會腸胃道不適、吐得很厲害，嚴重情況會脫水、電解質失衡，加上這些藥物近期也有部分不良反應報告，還有部分例如太瘦者不適合使用等，都要特別注意。且減重濫用瘦瘦筆，還可能會排擠到正常糖尿病族群的用藥，所以都還是建議民眾應該要就醫，經過醫師評估才使用。

北市衛生局最新稽查發現，一名員工坦承曾於今年7月份於公司老闆指示下交付胰妥讚（即瘦瘦筆）注射劑給客人，並教導客人如何使用，已涉非藥師人員執行藥師業務，可依違反藥師法處6萬到30萬元罰鍰。

此外，該機構非屬販賣業藥商，依法不得販售藥品，如經查獲違規屬實可依違反藥事法處3萬到200萬元罰鍰，如為來路不明藥物將移請司法機關偵辦。今日稽查現場未查獲貯存胰島素相關產品及交易行為，後續將加強稽查。又該名網紅組LINE群並宣稱販售，已由戶籍所在地衛生局調查中。

▲俗稱「瘦瘦筆」、「減肥針」的胰妥讚注射劑。（圖／達志影像／美聯社）