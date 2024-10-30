「脂肪肝、酒精性肝炎」致癌比率竄升　醫示警：威脅年輕族群

▲台灣肝病醫療策進會於台大醫院舉辦「肝安捏?!」肝癌衛教展。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

肝癌蟬聯我國十大死亡癌症第二名長達40年，是最致命的沉默殺手，值得注意的是，非B肝、非C肝引起肝癌的比例近年增加達2倍，已經約有1成肝癌是代謝性脂肪肝、酒精性肝病引起，且有持續上升趨勢，但是常常被民眾忽略。醫師指出，非病毒性肝病發生較為年輕化，建議可透過肝臟超音波檢查確認脂肪肝狀況，一旦有脂肪肝，再比對5項心臟代謝風險因子，只要其中有1項符合，就屬於代謝異常脂肪肝。

台灣肝病醫療策進會會長、台灣消化系醫學會理事長暨台大醫院副院長高嘉宏指出，近年來國健署推動的B、C型肝炎篩檢與治療計劃已見初步成效，肝癌的發生率有所下降。然而，肝癌的死亡率依然未顯著降低，仍高居癌症死亡原因的第二名，這顯示在肝癌的防治上仍有不足之處。

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台大醫院內科部主治醫師蘇東弘指出，肝癌多發生在有慢性肝病患者，分析其中約有60%是發生於B型肝炎、30%是C型肝炎，另有10%是酒精性肝病、代謝脂肪肝病等問題造成。隨著B型與C型肝炎的篩檢計劃推行，病毒性肝炎引發的肝癌比例逐年降低，然非病毒性肝癌則上升，根據統計，非B非C肝癌的比例近年來增加達兩倍。

蘇東宏指出，近期越來越受到關注的問題，其一就是代謝異常脂肪肝病，一般民眾健康檢查也約有4成的人是有脂肪肝，情況一久就會產生肝臟發炎，後續演變至肝癌發生。雖然目前國健署的篩檢計劃涵蓋了基礎肝功能檢查（GPT、GOT）、病毒性肝炎篩檢，但非病毒性肝病尚未納入，這可能成為未來肝癌防治中的重大漏洞。

▲台大醫院內科部主治醫師蘇東弘。（圖／記者洪巧藍攝）

蘇東宏也提到，代謝異常脂肪肝病定義會經過2階段，首先要利用超音波檢查確認是否有脂肪肝，大部分民眾是在健檢時會發現，而後續要再比對5項心臟代謝風險因子，分別是體重過重 (BMI ≥ 23 kg/m2)、第二型糖尿病或糖尿病前期、高血壓、三酸甘油脂 ≥ 150 mg/dL、高密度膽固醇 ≤ 40 (M) or ≤ 50 (F) mg/dL，只要其中有1項符合，就屬於代謝異常脂肪肝。至於酒精性肝炎，臨床觀察患者有年輕化的趨勢，特別是年輕女性患者比例增加，提醒民眾飲酒必須節制。

高嘉宏強調，病毒性肝炎藉由篩檢與治療可降低肝癌的發生率，但當肝炎已進展至肝硬化，或是非病毒性肝病，例如酒精性肝炎或代謝異常相關脂肪肝病時，依然可能發展為肝癌。由於肝臟缺乏痛覺神經，早期病變難以察覺，往往等到腫瘤發展到一定程度，壓迫肝臟表面或侵犯鄰近器官時，才會出現症狀，屆時通常已屬晚期，死亡率極高。

蘇東弘提醒，超音波檢查和血液檢驗為肝癌篩檢的重要方式，而血液檢驗特定生物標記有助於找出肝臟潛在病變，如果本身屬於明確高危險群患者，應定期接受檢查，以期盡早發現異常，及時介入治療。