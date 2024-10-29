乾眼嚴重如砂礫磨眼！北榮研究證實中醫針刺「2穴道」可改善

▲台北榮總傳統醫學部整合醫學科主任張清貿。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

乾眼症患者的不適感十分難耐，特別如果是俗稱乾燥症的修格蘭氏症，乾眼情況更是有如砂礫持續摩擦眼球。台北榮總今（29）日發表最新研究成果，針對風池與攢竹兩大穴位進行針刺治療，可以讓淚液分泌量顯著增加，乾眼患者可重新擁有「舒適濕潤」的眼睛感受。

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▲台北榮總傳統醫學部整合醫學科主任張清貿示範針刺治療。（圖／台北榮總提供）

台北榮總傳統醫學部整合醫學科主任張清貿指出，乾眼症與修格蘭氏症候群是一類難纏且深具挑戰性的慢性疾病。而修格蘭氏症候群的眼乾（淚液分泌小於5mm）又遠比一般乾眼症（淚液分泌小於10 mm）嚴重很多，患者飽受眼乾、灼熱刺痛、視線模糊折磨，甚至每日反覆使用人工淚液仍難以舒緩症狀，長期下來，不僅無法專心工作，連與家人相處時也時常感到痛苦不堪。

研究團隊長期投入中西醫改善修格蘭氏症及乾眼症整合性治療方案，更進一步發起以「針刺療法」為核心的突破性臨床試驗。張清貿指出，研究針對100名修格蘭氏症及乾眼症患者，分別進行風池（GB20）與攢竹（BL2）兩大穴位的針刺治療，並與常規西醫治療進行對照比較。

試驗結果顯示，風池及攢竹穴的聯合針刺療法施針15分鐘後拔針，即可觀察到患者的淚液分泌量顯著提升4 mm，眼乾症狀明顯緩解，治療持續至8周後，改善效果更為顯著且穩定至8mm，幫助患者得到立即性以及持久且穩定的改善。

▲台北榮總傳統醫學部團隊與病友林小姐（左2）合影。（圖／台北榮總提供）

張清貿分享收治個案林女士，她確診格蘭氏症已將近二十年，在接受治療前淚液分泌幾乎為零，乾眼症的症狀時不時的發作，不只是眼睛酸澀、疼痛破皮，甚至引發頭痛的症狀，多次嘗試人工淚液，仍然無法獲得持久的緩解，工作與日常生活受到嚴重影響。而在接受中藥與針灸治療後，口眼乾燥部份獲得極大的改善，尤其是淚液分泌可以從0達到9 mm，讓她非常的感動。

研究團隊曾於去年首度發表修格蘭氏症及乾眼症的整合性治療方案，以「中藥複方SS-1」對免疫系統的調控及淚液分泌的改善效果，及「春雨清化飲」中藥茶包能顯著提升淚液分泌量，現在於「針刺治療」上又有新的進展，成果正準備結案投稿國際期刊。

「乾眼症與修格蘭氏症的患者不應放棄治療」張清貿指出，本次研究象徵著中西醫結合治療在慢性疾病中的嶄新突破，針刺與中藥療法各有其優勢與特點，在嚴格科學設計的前提下，中西醫互補互助，為患者提供最有效的治療方案。

▲治療乾躁症常用的中藥材。（圖／台北榮總提供）