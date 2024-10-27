寶寶哭不停千萬別搖！醫示警恐致「受虐性腦傷」

▲醫師提醒，寶寶哭的時候，千萬不能劇烈搖晃。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

寶寶哭不停常讓家長不知所措，新聞上也偶有照顧者因寶寶哭鬧而以握住手腳、肩膀或胸廓的方式劇烈搖晃，想藉以安撫寶寶。但醫師提醒，寶寶的頭頸部肌肉發育尚不成熟，若遭猛烈、非意外、重複、加減速或旋轉的頭頸部劇烈運動，嚴重可能發生顱內出血、視網膜出血造成重大腦損傷或死亡。

台灣兒科醫學會理事彭純芝指出，「受虐性腦傷」常發生在未滿3歲兒童，尤其以2至4個月嬰兒最常見，因寶寶的頭頸部肌肉發育尚不成熟，若遭猛烈、非意外、重複、加減速或旋轉的頭頸部劇烈運動，就有可能出現嗜睡、急躁不安、抽筋、意識受損、嘔吐或呼吸異常等情形，嚴重時可能發生顱內出血、視網膜出血造成重大腦損傷或死亡。

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哭泣是寶寶在發展語言能力前與外界的溝通方式，孩子哭鬧並不代表父母照護不好，而是代表著寶寶有需求未被滿足。對此，國健署提醒，面對哭鬧不止的寶寶，爸媽或照顧者若發現自己感到不耐煩時，可以和其他照顧者換手，並透過「5問2要」的技巧，找出寶寶哭鬧可能的原因，千萬別劇烈搖晃寶寶或將其拋到床上。

【5問2要】

肚子餓：想一想，是否可能餓了，距離上一餐隔太久？

尿布濕：聞一聞，是否尿尿或便便了，覺得不舒服？

好想睡：看一看，是否醒來好一陣子或是玩累了，想要睡覺了？

肚脹氣：摸一摸，是否肚子鼓鼓的，可能因脹氣而不舒服？

想撒嬌：抱一抱，是否是希望有人陪伴或說說話？

要支撐：抱起寶寶時，要用雙手支撐好寶寶的頭部和頸部。

要耐心：要有耐心、緩和寶寶和自己的情緒，如果當下無法承受，可以跟其他照顧者換手。

