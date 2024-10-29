不是量體重！胖不胖「測身體1部位」秒知　醫：和多種癌症相關





▲台灣有超過一半的成人過胖，肥胖已是全球性的健康危機。（示意圖／Pixabay）

文／健康醫療網 記者張慈恩報導

近半世紀以來，肥胖已成為全球性的健康危機。根據國民健康署最新統計，目前台灣成人約有一半屬於過重或肥胖，兒童則約有三成面臨同樣問題。

腰圍測量簡單 便捷評估肥胖

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面對這個趨勢，醫學界提出了一個簡單有效的評估方法—腰圍測量。這種方法不僅操作簡便，更與多種肥胖相關疾病的發生率高度相關，比其他評估工具更為精準。中山附醫謝尚恩醫師說明測量方法簡單，只需一條皮尺即可在家中完成。

首先找出前上腸骨脊與肋骨最下緣的中點，身體自然站直，雙手垂放。在呼氣結束時，於測量位置水平繞一圈，輕輕拉緊皮尺，使其平貼皮膚。診斷標準為：男性腰圍大於等於90公分，女性大於等於80公分即被診斷為肥胖。這種方法不僅方便個人自我監測，也為醫療專業人員提供了快速評估的工具。

▲你胖不胖，「量測腰圍」秒知道。（示意圖／Pixabay）

減重效益顯著提高 預防多種慢性病

研究顯示，肥胖與多種慢性疾病密切相關，其影響範圍之廣令人驚訝。肥胖會增加第二型糖尿病的發病風險，提高胰島素阻抗；心血管疾病風險也隨之上升，特別是腹部肥胖者更應警惕；退化性關節炎不僅影響負重關節，甚至可能影響手部關節；非酒精性脂肪肝目前已成為全球最常見的慢性肝病，嚴重時可能演變為肝癌。

此外，肥胖還與多種癌症相關，包括食道腺癌、胰臟癌、大腸直腸癌等。不孕症、母嬰健康問題、睡眠呼吸中止症、憂鬱症和胃食道逆流等，也都與肥胖有著密切關聯。

適當減重控制慢性病發生 這樣做有效預防

謝尚恩醫師提醒，透過適當的減重，可以有效控制這些疾病的風險，而平均減重5～10%即可顯著改善心血管疾病的危險因子；甚至僅減重3～5%就能看到臨床指標的改善。

而減重策略應包括飲食調整和運動介入。美國運動醫學會建議每週進行250～300分鐘的中等強度有氧運動，搭配適當的阻力訓練。飲食方面則應遵循低熱量密度、高營養密度的原則。在必要時，可在醫生指導下輔以藥物或考慮手術治療。值得注意的是，心理評估和專業建議也是成功減重的關鍵。

原文出處：中山醫訊113年09月刊

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