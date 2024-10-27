沒有糖尿病！肉肉女「一天吃6餐」還餓超快　醫曝關鍵原因

▲女子很容易就餓了，一天要吃6餐，醫師發現與身體嚴重缺水有關。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

一名30歲肉肉女自述近半年胖5公斤，認為「應該是水腫」而求診，不過醫師伸手按壓她腳部皮膚，診斷是真的胖，經問診得知她一天吃6餐，吃完正餐約2小時飢餓感就會狂襲，原以為是疾病導致，但經過一系列檢查沒有糖尿病和甲狀腺亢進，唯獨「身體嚴重缺水」，建議她一肚子餓就喝水500c.c.，靠這招最後不只體重降了、異常的數值也全改善。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中指出，不少女患者都因水腫而求診，該名微胖女也是其中之一，但經診斷確認她是真的胖。她透露自己每天得吃6餐，不解明明正餐有吃飽，飢餓感卻很快又會湧現。醫師內心不禁推測是糖尿病、甲狀腺亢進的可能性，因此進一步抽血、驗尿、掃超音波進行檢查。

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▲大腦不容易區分是肚子餓還是口渴。（示意圖／Unsplash）

洪永祥表示，女子的報告顯示沒有糖尿病及甲狀腺亢進，超音波也都正常，唯獨尿液比重很重，尿裡有結晶、尿也很濃縮，為「身體嚴重缺水」的表現。當下建議她開始一天改吃3餐，每當一有飢餓感時先喝水500c.c.，若喝完水後還覺得肚子餓再決定是否進食。

沒想到女子試了一陣子後，對於結果直呼神奇，她回診時大讚每次只要喝水500c.c.後就沒有飢餓感了，體重也順利降下來。後續醫師再次檢驗她的小便，發現尿結晶、尿液的細菌比重皆獲得改善。

洪永祥藉此解釋，人們會發現在吃完午餐後感覺昏昏欲睡，這是因為進食後血液跑到消化系統，造成身體缺水，身體最缺水的時刻就是中午。他說，大腦在缺水狀態下會呈現較為萎縮的狀態，但只要及時補水、水灌進去後又會膨脹起來，因此可選在精神不濟、昏昏欲睡時多喝水，一天至少要喝水喝到2000c.c.。

中醫師呂桓毅曾指出，「喝水不夠容易發胖」是因為大腦中處理「飢餓」和「口渴」兩種感覺的區域是同個位置，因此大腦不容易區分兩者訊號，甚至經常混淆，誤以為口渴是肚子餓，反而吃進過多身體不需要的熱量。