中風機率高5倍！他嚴重心悸竟是心房顫動　肺靜脈隔離術助緩解

▲台北慈濟心臟血管科張耀庭醫師。（圖／台北慈濟提供）

記者洪巧藍／台北報導

53歲陳先生從兩年多前就感到心臟不適且心悸嚴重，就醫檢查確認有心肌病變合併心房顫動，原本想透過服藥控制，但心悸症狀仍持續且日趨嚴重，醫師決定進行「冷凍氣球肺靜脈隔離術」，在左心房上作一道類似防火牆的結構，圍堵異常放電以減少不規則心跳，目前情況恢復良好。

收治個案的台北慈濟心臟血管科醫師張耀庭表示，心房顫動的原因千變萬化，60歲之後的族群因心房組織老化發病率大大增加，患有高血壓、糖尿病、甲狀腺及心臟慢性疾病等患者也是高危險群。

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張耀庭指出，心房顫動患者常見的症狀為心悸、頭暈、頭痛、疲倦或是胸悶，值得注意的是，如果未適切治療，則會降低血液輸送功能產生血栓，因此患有心房顫動的病人其中風機率為正常人的5倍，萬萬不可輕忽。

心房顫動症狀輕微者，可透過藥物治療及生活習慣的管理控制病情，但如果症狀較嚴重或是藥物治療效果不彰，則會建議進行「肺靜脈隔離術」。張耀庭解釋，由於心臟左心房有4條靜脈圍繞著，特別容易放電及誘發心律不整。肺靜脈隔離術就是在左心房上作一道類似防火牆的結構，圍堵異常放電以減少不規則心跳。

▲運用冷凍氣球肺靜脈隔離術，將冷凍球囊（紅圈處）導入病灶處，封堵異常放電區。（圖／台北慈濟提供）

張耀庭進一步說明，肺靜脈隔離術目前有熱能燒灼或是冷凍氣球兩種治療方式，熱能燒灼是運用導管尖端釋放高頻電流產生熱能，將局部組織加熱到50度以上，一點一點的將異常放電區圍出一道防火牆；而冷凍氣球則相反，運用低溫製造防火牆，搭配氣球塞入病灶處，封堵異常放電區。

考量冷凍治療較快速且可以形成完整的環狀治療區，陳先生後續決定接受冷凍治療，術後不僅恢復良好，心肌病變及心房顫動的症狀均獲得改善。

張耀庭呼籲，心房顫動最好的預防就是維持健康生活，現今許多血壓計或是3C智慧產品都能偵測簡易心律，民眾可藉此留意自身狀況，若心悸持續30秒至一分鐘以上，建議就醫檢查。而罹患高血壓、糖尿病及心臟病等慢性疾病者務必控制自身病況並保持運動習慣，忌過量飲酒，避免引發中風，造成無法挽回的悲劇。