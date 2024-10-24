部分負擔新制1年　醫院看病支出平均每人多299元

▲部分負擔新制上路1年，健保署公布成效。（示意圖／CFP）



文／中央社

健保門診藥費、急診部分負擔調漲，去年7月1日起上路。健保署23日公布實施成效，大醫院門診每人平均部分負擔較111年增加新台幣299元，基層看病比率增加，達到分級醫療效果。

衛生福利部全民健康保險會舉行例行會議，其中1項報告事項為新制部分負擔監測指標監測結果及成效檢討報告全年資料。衛生福利部中央健康保險署醫務管理組長劉林義接受媒體聯訪表示，當初調整目的是促進分級醫療，鼓勵輕症、穩定慢性病患基層就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉林義說，分析健保數據發現，已實施部分負擔新制的今年上半年，慢性病患者到基層診所看病占比，較新制上路前的民國112年上半年增4.61%，較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前的108年增加；基層門診就醫件數占率，實施前後自70.17%升至70.39% ，增加0.22個百分點。

劉林義認為，基層門診就醫占比確實有提升趨勢，基層的慢性病人數量增加，大醫院看病與基層診所就醫的板塊出現了移動，達到分級醫療效果。至於醫界擔憂調漲部分負擔僅有短期效果，未來就醫板塊可能再度飄回來，劉林義說：「部分負擔是影響分級醫療因素之一，未來趨勢仍待觀察」。

部分負擔調整期間挹注健保約新台幣53億元，對健保財務有幫助，劉林義表示，大醫院門診部分負擔較111年每人平均增299元、急診部分負擔增149元。部分負擔占醫療費用比率較實施前上升，醫學中心自13.9%升至16.1%，區域醫院10.4%增至12.2%，地區醫院從5.6%上升為6.7%。

新修訂的急診部分負擔，基層診所與地區醫院不變，維持150元，區域醫院調整為400元，醫學中心調整為750元。

劉林義說，根據統計，不論區域醫院或醫學中心，過去1年急診檢傷分類第4至第5級輕度就診占率皆有下降趨勢，下降幅度比1年前更多，從2.27%至6.43%，改善急診壅塞。

醫學中心或區域醫院藥費收取上限，由200元調整為300元，醫院開立慢性病連續處方箋，第1次調劑比照前開一般藥品處方箋計收部分負擔，第2次以後調劑則維持免收。劉林義說，慢性病連續處方箋平均藥費自111年884元，降至113年842元，避免藥品浪費。

至於外界擔憂調漲部分負擔可能影響弱勢族群，造成不敢就醫，影響就醫權益，劉林義重申，重大傷病、中低收入戶、持身心障礙證明民眾都不受調整影響，去年7月至今年6月就醫次數13.5次，與新制未上路的111年12.7次相比，就醫次數並沒有減少。